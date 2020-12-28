В китайской провинции Хунань, расположенной на юго-западе Китая, прогремел мощный взрыв. В результате был полностью разрушен мост длиной 760 метров в городе Чанша.

Местные взрывотехники подорвали мост по той причине, что вышел срок его эксплуатации. Видео контролируемого взрыва опубликовал местный канал New China TV.

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После многочисленных ремонтных работ старый мост Lujiadu Bridge пришел в негодность и стал опасным для людей. Именно поэтому местные власти приняли решение его снести. За зрелищем наблюдали туристы и местные жители. Поражает тот факт, что всего за 10 секунд от масштабного сооружения остались лишь обломки.

В Китае взорвали мост длиной 760 метров: смотрите видео

Сеть взорвалась комментариями

Очевидцы взрыва и пользователи сети поделились собственными впечатлениями от увиденного:

"Этот мост все еще выглядит лучше, чем 90% мостов в других странах";

"Китай может быстро строить, еще быстрее разрушать. И быстро восстановить. Молодцы!";

"Китай на 20 лет опережает США по инфраструктуре";

"Если Китай установил такой стандарт, то 90% американских мостов нужно взорвать";

"Вскоре мы прочитаем: "Китайские дешевые качественные мосты саморазрушаются".

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Отметим, новый мост уже построили рядом и ввели в эксплуатацию.