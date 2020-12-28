В Китае взорвали 760-метровый мост: почему и зачем – мощное видео
В китайской провинции Хунань, расположенной на юго-западе Китая, прогремел мощный взрыв. В результате был полностью разрушен мост длиной 760 метров в городе Чанша.
Местные взрывотехники подорвали мост по той причине, что вышел срок его эксплуатации. Видео контролируемого взрыва опубликовал местный канал New China TV.
Читайте также: 4-этажный город: Япония построит плавучий космодром – фото футуристического проекта
После многочисленных ремонтных работ старый мост Lujiadu Bridge пришел в негодность и стал опасным для людей. Именно поэтому местные власти приняли решение его снести. За зрелищем наблюдали туристы и местные жители. Поражает тот факт, что всего за 10 секунд от масштабного сооружения остались лишь обломки.
В Китае взорвали мост длиной 760 метров: смотрите видео
Сеть взорвалась комментариями
Очевидцы взрыва и пользователи сети поделились собственными впечатлениями от увиденного:
- "Этот мост все еще выглядит лучше, чем 90% мостов в других странах";
- "Китай может быстро строить, еще быстрее разрушать. И быстро восстановить. Молодцы!";
- "Китай на 20 лет опережает США по инфраструктуре";
- "Если Китай установил такой стандарт, то 90% американских мостов нужно взорвать";
- "Вскоре мы прочитаем: "Китайские дешевые качественные мосты саморазрушаются".
Примечательно: Разгоняется до 350 километров: в Китае показали современный грузовой поезд – фото
Поделиться новостью
-
Innovation DTEK будет собирать инновационные решения среди студентов: подписан меморандум с МОН7 декабря 2020 , 16:06
-
Как будет выглядеть центральный автовокзал в Киеве после модернизации: проект23 декабря 2020 , 15:00
-
Как Джефф Безос восстанавливает силы и остается продуктивным: график миллиардера26 декабря 2020 , 23:33