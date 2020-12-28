У китайській провінції Хунань, що розташована на південному заході Китаю, пролунав потужний вибух. Внаслідок цього було повністю зруйновано міст довжиною 760 метрів у місті Чанша.

Місцеві вибухотехніки підірвали міст з тієї причини, що вийшов термін його експлуатації. Відео контрольованого вибуху опублікував місцевий канал New China TV.

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Після численних ремонтних робіт старий міст Lujiadu Bridge став непридатним та небезпечним для людей. Саме тому місцева влада вирішила його знести. За видовищем спостерігали туристи та місцеві мешканці. Вражає той факт, що всього за 10 секунд від масштабної споруди залишилися лише уламки.

У Китаї підірвали міст довжиною 760 метрів: дивіться відео

Мережа вибухнула коментарями

Очевидці вибуху та користувачі мережі поділилися власними враженнями від побаченого:

"Цей міст все ще має кращий вигляд, аніж 90% мостів в інших країнах";

"Китай може швидко будувати, ще швидше руйнувати. І швидко відбудовувати. Молодці!";

"Китай на 20 років випереджає США за інфраструктурою";

"Якщо Китай встановив такий стандарт, то 90% американських мостів потрібно підірвати";

"Незабаром ми прочитаємо: "Китайські дешеві якісні мости саморуйнуються".

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Відзначимо, новий міст вже побудували поруч та ввели в експлуатацію.