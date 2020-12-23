Разгоняется до 350 километров: в Китае показали современный грузовой поезд – фото
В китайской провинции Хубэй создали скоростной грузовой поезд. Его максимальная скорость достигает 350 километров в час.
Поезд представили в среду, 23 декабря, в городе Таншань. Над ним работала компания CRRC Tangshan Co. Ltd, об этом сообщает Xinhua.
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Разработчики утверждают, что этот поезд первым в мире среди грузовых сможет развивать скорость до 350 километров в час.
Транспорт оснащен 2,9-метровыми дверьми. Это будет способствовать его быстрой загрузке и разгрузке. Грузовой отсек можно загрузить до 85%.
Как выглядит скоростной грузовой поезд в Китае / Фото Xinhua
Как отметили в Xinhua, форма локомотива напоминает китайского осетра. Такая конструкция помогла значительно снизить ходовое сопротивление.
По данным компании, во время проектирования и строительства применялись достаточно большой объем данных, облачные технологии и генетические алгоритмы. Все это обеспечило реализацию разумного распределения нагрузок.
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