В китайской провинции Хубэй создали скоростной грузовой поезд. Его максимальная скорость достигает 350 километров в час.

Поезд представили в среду, 23 декабря, в городе Таншань. Над ним работала компания CRRC Tangshan Co. Ltd, об этом сообщает Xinhua.

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Разработчики утверждают, что этот поезд первым в мире среди грузовых сможет развивать скорость до 350 километров в час.

Транспорт оснащен 2,9-метровыми дверьми. Это будет способствовать его быстрой загрузке и разгрузке. Грузовой отсек можно загрузить до 85%.



Как выглядит скоростной грузовой поезд в Китае / Фото Xinhua

Как отметили в Xinhua, форма локомотива напоминает китайского осетра. Такая конструкция помогла значительно снизить ходовое сопротивление.

По данным компании, во время проектирования и строительства применялись достаточно большой объем данных, облачные технологии и генетические алгоритмы. Все это обеспечило реализацию разумного распределения нагрузок.

Справка. Компания CRRC Tangshan Co., Ltd. является одним из крупнейших производителей скоростных поездов в Китае.



Город Таншань также создал Интеллектуальный альянс железнодорожного транзита и Центр инноваций и развития железнодорожного транспорта.