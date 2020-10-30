По всему миру в ожидании бума коммерческих космических путешествий появляются космодромы. Spaceport City – это концептуальный проект в Японии, которий имеет целью продемонстрировать возможности городского космодрома для бизнеса и путешествий.

Соответствующую концепцию разработали компания Noiz Architects, коммуникационная компания Dentsu, дизайнеры Canaria и некоммерческая организация Spaceport Japan, сообщает CNN.

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Футуристическое здание будет подниматься над островом в Токийском заливе. Его построят для запуска туристов в однодневные поездки в космос, где они, в частности, смогут испытать невесомость.

Космопорт будет не просто предлагать любителям приключений уникальное путешествие. Там будут созданы условия, чтобы помочь посетителям ближе познакомиться с космосом,

– пояснила Урсула Кучма, руководитель проекта в Noiz Architects.

Частью масштабного комплекса будут научно-исследовательские и офисные помещения, образовательная академия, магазины, гостиница, ресторан, кинотеатр 4D IMAX, музей, тренажерный зал, а также место для вечеринок – все на космическую тематику.



Японцы построят новейший космопорт / Иллюстрация Noiz Architects



Так будет выглядеть Spaceport City / Иллюстрация Noiz Architects

Чтобы сделать космодром доступным, дизайн Noiz Architects включать возможности для функционирования общественного транспорта с сетью мостов. Это позволит беспрепятственно интегрировать плавучий остров с городом.

Однодневные путешествия в космос

Город-космодром Spaceport City будет предназначен для суборбитальных космических кораблей, которые больше похожи на самолеты и взлетают горизонтально, а не для вертикальных ракетных установок.

Коммерческие суборбитальные космические полеты пока недоступны, но компании, включая Blue Origin и Virgin Galactic, уже тестируют космические корабли соответствующего типа для космического туризма.



Четырехэтажный космодром будет многофункциональным / Иллюстрация Noiz Architects

Virgin Galactic является лидером в разработке космических кораблей с горизонтальной запуском, для которых разработан Spaceport City. Компания осуществила испытательные полеты с экипажем и уже зарегистрировала более 600 пассажиров в будущий космический полет.

Справка. Компания заявляет, что ее космический корабль пролетит не менее 80 километров над Землей, а путешественники смогут оставить свои места на несколько минут, чтобы почувствовать невесомость.

Планы архитекторов Noiz предусматривают средства, которые помогут космическим туристам подготовиться к путешествиям, ведь они могут быть сложными физически и психически. Поэтому в Spaceport City проводить медицинские осмотры и организовывать специальные тренировки.