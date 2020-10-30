4-этажный город: Япония построит плавучий космодром – фото футиристичного проекта
По всему миру в ожидании бума коммерческих космических путешествий появляются космодромы. Spaceport City – это концептуальный проект в Японии, которий имеет целью продемонстрировать возможности городского космодрома для бизнеса и путешествий.
Соответствующую концепцию разработали компания Noiz Architects, коммуникационная компания Dentsu, дизайнеры Canaria и некоммерческая организация Spaceport Japan, сообщает CNN.
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Футуристическое здание будет подниматься над островом в Токийском заливе. Его построят для запуска туристов в однодневные поездки в космос, где они, в частности, смогут испытать невесомость.
Космопорт будет не просто предлагать любителям приключений уникальное путешествие. Там будут созданы условия, чтобы помочь посетителям ближе познакомиться с космосом,
– пояснила Урсула Кучма, руководитель проекта в Noiz Architects.
Частью масштабного комплекса будут научно-исследовательские и офисные помещения, образовательная академия, магазины, гостиница, ресторан, кинотеатр 4D IMAX, музей, тренажерный зал, а также место для вечеринок – все на космическую тематику.
Японцы построят новейший космопорт / Иллюстрация Noiz Architects
Так будет выглядеть Spaceport City / Иллюстрация Noiz Architects
Чтобы сделать космодром доступным, дизайн Noiz Architects включать возможности для функционирования общественного транспорта с сетью мостов. Это позволит беспрепятственно интегрировать плавучий остров с городом.
Однодневные путешествия в космос
Город-космодром Spaceport City будет предназначен для суборбитальных космических кораблей, которые больше похожи на самолеты и взлетают горизонтально, а не для вертикальных ракетных установок.
Коммерческие суборбитальные космические полеты пока недоступны, но компании, включая Blue Origin и Virgin Galactic, уже тестируют космические корабли соответствующего типа для космического туризма.
Четырехэтажный космодром будет многофункциональным / Иллюстрация Noiz Architects
Virgin Galactic является лидером в разработке космических кораблей с горизонтальной запуском, для которых разработан Spaceport City. Компания осуществила испытательные полеты с экипажем и уже зарегистрировала более 600 пассажиров в будущий космический полет.
Планы архитекторов Noiz предусматривают средства, которые помогут космическим туристам подготовиться к путешествиям, ведь они могут быть сложными физически и психически. Поэтому в Spaceport City проводить медицинские осмотры и организовывать специальные тренировки.
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