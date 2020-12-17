В селе Чжун в центральном Китае группа волонтеров Blue Sky Rescue начала акцию по уничтожению 100 осиных гнезд. Главный помощник – дрон-огнемет.

Волонтерам удалось привлечь 12 200 долларов, которые направили на приобретение шестимоторного дрона. Его оборудовали бензобаком с длинной насадкой, рассказывает Associated Press.

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Как это работает?

Сначала дрон-огнемет идентифицирует осиное гнездо и подлетает к нему. Далее человек, который управляет устройством, активирует кнопку зажигания. В свою очередь дрон направляет огонь на улей.

Специалисты объясняют, что укусы ос не только неприятны, но и довольно опасны из-за яда, который может вызвать аллергическую реакцию. В некоторых случаях укусы ос имеют летальные последствия. Ежегодно в китайских поселках от укусов ос погибает множество людей, которые проживают в отдаленных районах: они просто не успевают вовремя обратиться за помощью. Кроме того, человек может пострадать только из-за того, что приблизился к жилищу назойливых насекомых.

На данный момент волонтерам удалось уничтожить 11 гнезд. Они отмечают, что жители села поддержали инициативу и благодарны за обезвреживание опасных гнезд. "Теперь нам не надо бояться того, что нас может ужалить оса", – говорят жители.

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Дрон-огнемет уничтожает осиные гнезда: смотрите видео

Волонтеры добавляют, что после завершения кампании по уничтожению опасных осиных гнезд дроны будут переоборудованы для других полезных целей. Например, для помощи людям, которые тонут.