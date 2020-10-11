Первый мультикоптер украинского производства будут использовать в ВСУ: фото и видео
Первый беспилотник украинского производства успешно прошел испытания и допущен к использованию в украинской армии. Беспилотный авиационный комплекс Windhover – разработка одесского Научно-производственного предприятия Spaitech.
Что это такое?
Windhover – первый и единственный мультироторний беспилотный летательный аппарат украинского производства, допущенный к эксплуатации Вооруженными силами Украины. Мультикоптер успешно прошел тестирования и подтвердил все заявленные характеристики. Дрон разработан с учетом современных тенденций по обеспечению безопасности граждан, сообщает Defence Express.
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Мультикоптер украинского производства Windhower / Spaitech
Коптер Windhover разработан для следующих целей:
- патрулирование;
- аэроразведка;
- картографирование местности;
- передача оперативной информации;
- получение точных географических координат в режиме реального времени.
Мультикоптер украинского производства Windhower / Spaitech
Made in Ukraine
Отметим, что мультикоптер изготовлен из материалов украинского производства. Исключение составляют компоненты, которые не производятся в Украине. Предприятие Spaitech стремится привлекать к разработке БПЛА лучших украинских специалистов.
Мультикоптер украинского производства Windhower / Spaitech
Windhover может использоваться не только в военном секторе, но и для проведения следующих операций:
- контроль преступлений и общественного порядка;
- поиск подозреваемых, транспортных средств и имущества;
- управление преследованием транспортных средств;
- VIP-защита.
Справка
Spaitech – научно-производственное предприятие полного цикла, базирующееся в Одессе. Компания успешно работает на рынке Украины с 2012 года и сейчас является ведущим разработчиком и производителем инновационных беспилотных летательных комплексов из композитных материалов.