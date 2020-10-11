Первый беспилотник украинского производства успешно прошел испытания и допущен к использованию в украинской армии. Беспилотный авиационный комплекс Windhover – разработка одесского Научно-производственного предприятия Spaitech.

Что это такое?

Windhover – первый и единственный мультироторний беспилотный летательный аппарат украинского производства, допущенный к эксплуатации Вооруженными силами Украины. Мультикоптер успешно прошел тестирования и подтвердил все заявленные характеристики. Дрон разработан с учетом современных тенденций по обеспечению безопасности граждан, сообщает Defence Express.

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Мультикоптер украинского производства Windhower / Spaitech

Коптер Windhover разработан для следующих целей:

патрулирование;

аэроразведка;

картографирование местности;

передача оперативной информации;

получение точных географических координат в режиме реального времени.

Разработчики отмечают, что партия беспилотников Windhover должна быть доставлена украинской армии в начале 2021 года.

Мультикоптер украинского производства Windhower / Spaitech

Made in Ukraine

Отметим, что мультикоптер изготовлен из материалов украинского производства. Исключение составляют компоненты, которые не производятся в Украине. Предприятие Spaitech стремится привлекать к разработке БПЛА лучших украинских специалистов.

Мультикоптер украинского производства Windhower / Spaitech

Windhover может использоваться не только в военном секторе, но и для проведения следующих операций:

контроль преступлений и общественного порядка;

поиск подозреваемых, транспортных средств и имущества;

управление преследованием транспортных средств;

VIP-защита.

Напомним, беспилотный коптерний комплекс Windhover впервые представили на международной выставке DSEI в Лондоне в 2019 году. БПЛА украинского производства получил широкую поддержку среди некоторых военных и полицейских департаментов.

Справка

Spaitech – научно-производственное предприятие полного цикла, базирующееся в Одессе. Компания успешно работает на рынке Украины с 2012 года и сейчас является ведущим разработчиком и производителем инновационных беспилотных летательных комплексов из композитных материалов.