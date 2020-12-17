У селі Чжун в центральному Китаї група волонтерів Blue Sky Rescue розпочала акцію зі знищення 100 осиних гнізд. Головний помічник – дрон-вогнемет.

Волонтерам вдалося залучити 12 200 доларів, які спрямували на придбання шестимоторного дрона. Його обладнали бензобаком з довгою насадкою, розповідає Associated Press.

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Як це працює?

Спершу дрон-вогнемет ідентифікує осине гніздо і підлітає до нього. Далі людина, яка керує пристроєм, активує кнопку запалювання. У свою чергу дрон спрямовує вогонь на вулик.

Фахівці пояснюють, що укуси ос не лише неприємні, а й доволі небезпечні через отруту, яка може спричинити алергічну реакцію. В деяких випадках укуси ос мають летальні наслідки. Щороку в китайських селищах від укусів ос гине велика кількість людей, які проживають у віддалених районах: вони просто не встигають вчасно звернутися по допомогу. Крім того, людина може постраждати лише тому, що наблизилася до житла настирливих комах.

Наразі волонтерам вдалося знищити 11 гнізд. Вони відзначають, що мешканці села підтримали ініціативу та вдячні за знешкодження небезпечних гнізд. "Тепер нам не треба боятися того, що нас може вжалити оса", – говорять мешканці.

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Дрон-вогнемет знищує осині гнізда: дивіться відео

Волонтери додають, що після завершення кампанії зі знищення небезпечних осиних гнізд дрони будуть переобладнані для інших корисних цілей. Наприклад, для допомоги людям, які тонуть.