На юго-западе Китая, в городе Лхаса, 5G-робот провел ультразвуковое сканирование пациентки. Особенностью процесса было то, что женщина находилась в 400 километрах от него.

Пациентка попала в больницу в городе Нагчу с послеродовым отеком. Роботом управляли дистанционно – через сеть 5G.

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Заметим, что ультразвуковые изображения демонстрировались в реальном времени. У женщины диагностировали водянку в серозных полостях. После врачи в Лхасе составили план лечения.

Это ультразвуковое исследование с помощью 5G-работа считают первым такого типа, проведенным дистанционно в Тибетском автономном округе.

Как комментируют медики и власть

Успешную диагностику уже прокомментировал заместитель директора больницы Чэнь Ху. По его словам, пациентку намеревались перевести в больницу высшего уровня для диагностики.

Важно! Однако, благодаря использованию 5G-работа время диагностики значительно сократилось. А именно со 2 дней – до всего лишь 10 минут.

Местная власть видит перспективу в развитии телемедицине на базе 5G. Мол, так жители региона могут получить качественные медицинские услуги. Это важно для тех, кто живет в отдаленных районах.

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