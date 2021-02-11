Их разделяло 400 километров: 5G-робот "осмотрел" пациентку в Китае – подробности
На юго-западе Китая, в городе Лхаса, 5G-робот провел ультразвуковое сканирование пациентки. Особенностью процесса было то, что женщина находилась в 400 километрах от него.
Источник:Xinhua
Пациентка попала в больницу в городе Нагчу с послеродовым отеком. Роботом управляли дистанционно – через сеть 5G.
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Заметим, что ультразвуковые изображения демонстрировались в реальном времени. У женщины диагностировали водянку в серозных полостях. После врачи в Лхасе составили план лечения.
Это ультразвуковое исследование с помощью 5G-работа считают первым такого типа, проведенным дистанционно в Тибетском автономном округе.
Как комментируют медики и власть
Успешную диагностику уже прокомментировал заместитель директора больницы Чэнь Ху. По его словам, пациентку намеревались перевести в больницу высшего уровня для диагностики.
Местная власть видит перспективу в развитии телемедицине на базе 5G. Мол, так жители региона могут получить качественные медицинские услуги. Это важно для тех, кто живет в отдаленных районах.
Другие инновации в сфере медицины
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