Японская компания Toto, наиболее известная своими унитазами с подогревом сидений и встроенными биде, выводит свои технологии на совершенно новый уровень. Все для того, чтобы их покупатели могли постоянно мониторить состояние своего здоровья.

Toto работает над унитазом Wellness Toilet, оснащенным датчиками на сиденье и другими технологиями контроля здоровья, которые будут искать маркеры вероятных заболеваний.

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Что будет уметь устройство

Умный туалет будет множество датчиков, встроенных в сиденья. По словам руководителя подразделения цифровых инноваций компании, это позволит людям быстро проверить физическое состояние.

Устройство будет собирать информацию о кровотоке, сердцебиении и состоянии кожи. Далее данные будет анализировать искусственный интеллект, в частности – оценивать уровень стресса и потребностей физических упражнений у пользователя.

Выводы пользователь сможет получить прямо на свой смартфон. Например – рекомендации по диете. В Toto надеются, что новая технология поможет людям вести здоровый образ жизни.

Обратите внимание! Разработчики уверяют, что умные туалеты могут позволить людям выявить проблемы со здоровьем раньше, чем обычные медицинские осмотры дважды в год.

Сейчас Wellness Toilet находится на стадии разработки, некоторые его особенности еще не определены. Японская компания намерена выпустить его на рынок в течение нескольких лет.

Сможет предупредить вспышку COVID-19

Умные туалеты могут сыграть важную роль в мониторинге и защите здоровья населения. Ученые уже начали проект по анализу сточных вод для выявления признаков вспышки коронавируса COVID-19.

Если во многих домах туалеты будут оснащены датчиками, они бы облегчили работу специалистов в области здравоохранения. Ведь предоставили бы им информацию о ранних показателях вспышки болезни.

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Что говорят разработчики

Для того чтобы все это произошло, Toto нуждается в партнерах, которые помогут разработать туалет для мониторинга здоровья на основе искусственного интеллекта. Компания приняла модель "открытых инноваций".

Toto работает с несколькими стартапами, чтобы уменьшить размер датчиков и проанализировать человеческие испражнения. Уже удалось создать прототип, который демонстрировали на выставке CES в январе.

Президент компании Нориаки Кийото пояснил, что компания стремится "внести новые ценности в общество, внедряя передовые цифровые и другие технологии извне".

Если Toto хочет выжить в эпоху быстро меняющихся технологий и тенденций образа жизни, стоит отбросить традиционную политику по разработке продуктов и технологий исключительно собственной компанией,

– подчеркнул он.

Защита конфиденциальности остается проблемой для разработчиков. Технология должна быть надежной, чтобы гарантировать, что личные данные, которые она собирает, не попадут в руки хакеров или воров.