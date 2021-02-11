На південному заході Китаю, у місті Лхаса, 5G-робот провів ультразвукове сканування пацієнтки. Особливістю процесу було те, що жінка перебувала за 400 кілометрів.

Пацієнтка потрапила до лікарні у місті Нагчу з післяпологовим набряком. Роботом керували дистанційно – через мережу 5G.

Варте уваги Японці створюють розумні унітази: будуть збирати аналізи та давати поради

Зауважимо, що ультразвукові зображення демонструвалися в реальному часі. У жінки діагностували водянку в серозних порожнинах. Опісля лікарі у Лхасі склали план лікування.

Це ультразвукове дослідження за допомогою 5G-робота вважають першим такого типу, проведеним дистанційно у Тибетському автономному окрузі.

Як коментують медики та влада

Успішну діагностику вже прокоментував заступник директора лікарні Чень Ху. За його словами, пацієнтку мали намір перевести до лікарні вищого рівня для діагностики.

Важливо! Однак, завдяки використанню 5G-робота для дистанційної діагностики, її час значно скоротився. А саме з 2 днів – до всього лише 10 хвилин.

Місцева влада вбачає перспективу у розвитку телемедицину на базі 5G. Мовляв, так мешканці регіону можуть отримати якісніші медичні послуги. Особливо тим, хто живе у віддалених районах.

Інші інновації у сфері медицини