Spilne Art: первая украинская онлайн-платформа, что делает искусство доступным – подборка фото
В этом году в Украине появилась первая онлайн платформа, которая делает современное искусство достижимым. Основательница проекта Spilne Art – Наталья Ткаченко, которой удалось преодолеть расстояние между художниками и ценителями искусства.
Новейшая онлайн-галерея стала центром, который находит лучшее среди молодого искусства, формирует вкус и создает эстетику. Основательница пространства убеждена, что украинским художникам нужна удобная платформа для продажи картин, а ценителям искусства – понятный сайт, где можно приобрести работы с помощью нескольких кликов.
Spilne создает возможности:
- для художников, которые хотят, чтобы их работы нашли своих владельцев;
- для тех, кто желает приобрести исключительные произведения искусства.
Инновации 24 сделали подборку ярких фото исключительных шедевров современного украинского искусства.
"Сверхновая", Дарья Глазатова
Сверхновая / Фото Spilne Art
"Новости в мире финансов", Валентин Метык
Новости в мире финансов / Фото Spilne Art
"Без названия", Ксения Дацюк
Без названия / Фото Spilne Art
"The Naked Room", Евгений Клименко
The Naked Room / Фото Spilne Art
"Немецкий Голливуд и хозяйка Фрау", Роман Каминский
Немецкий Голливуд и хозяйка Фрау / Фото Spilne Art
"Эволюция", Валентин Метык
Эволюция / Фото Spilne Art
"Bloom", Дарья Глазатова
Bloom / Фото Spilne Art
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