В этом году в Украине появилась первая онлайн платформа, которая делает современное искусство достижимым. Основательница проекта Spilne Art – Наталья Ткаченко, которой удалось преодолеть расстояние между художниками и ценителями искусства.

Новейшая онлайн-галерея стала центром, который находит лучшее среди молодого искусства, формирует вкус и создает эстетику. Основательница пространства убеждена, что украинским художникам нужна удобная платформа для продажи картин, а ценителям искусства – понятный сайт, где можно приобрести работы с помощью нескольких кликов. Spilne создает возможности: для художников, которые хотят, чтобы их работы нашли своих владельцев;

для тех, кто желает приобрести исключительные произведения искусства. Сегодня на платформе размещены работы звезды украинского стрит-арта Waone (Владимир Манжос), иллюстратора Сергея Майдукова, Данила Ковача, Романа Каминского и других художников. Инновации 24 сделали подборку ярких фото исключительных шедевров современного украинского искусства. "Сверхновая", Дарья Глазатова Сверхновая / Фото Spilne Art "Новости в мире финансов", Валентин Метык Новости в мире финансов / Фото Spilne Art "Без названия", Ксения Дацюк Без названия / Фото Spilne Art "The Naked Room", Евгений Клименко The Naked Room / Фото Spilne Art "Немецкий Голливуд и хозяйка Фрау", Роман Каминский Немецкий Голливуд и хозяйка Фрау / Фото Spilne Art "Эволюция", Валентин Метык Эволюция / Фото Spilne Art "Bloom", Дарья Глазатова Bloom / Фото Spilne Art