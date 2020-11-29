У столиці з'явилися лавки-клумби із переробленого пластику. Їх встановили у Сквері київських інтелігентів – на розі вулиць Велика Житомирська та Гончара.

Конструкція насамперед передбачена для озеленення. Адже коли лавки зібрати у коло, утворюється клумба. Тому проєкт отримав назву "Коло", повідомили на фейсбук-сторінці "Агенти змін".

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Зауважимо, що кожна така лавка складається з 12 секторів. Разом вони утворюють велику клумбу, проте елементи конструції можна пересувати та встановлювати окремо.



Так виглядають лавки з переробленого пластику / Фото "Агенти змін"



Інноваційні лавки-клумби встановили у столиці / Фото "Агенти змін"

Наразі автори такої ідеї планують продовжити свій проєкт, розвиватися та встановлювати так об'єкти також у інших місцях Києва.

Як створювали вуличні об'єкти "Коло"

Аби створити таку інноваційну лавку, розробники спочатку планували використати плити із переробреного пластику, проте у столиці таких не було.

Так до проєкту залучили організацію "Україна БЕЗ сміття". Там давно хотіли відкрити майстерню з ресайклінгу та навіть мали необхідне обладнання.

Спочатку оголосили про збір кришечок, згодом їх відсортували за кольорами, відправили на подрібнення та перетворили у міцні пластикові плити.

Як кришечки перетворюють у пластикові плити: дивіться відео з фейсбук-сторінки "Агенти змін"



До слова, раніше у Амстердамі встановили лавку CoronaCrisisKruk – для того, аби відвідувачі парків могли проводити час разом, водночас дотримуючись соціальної дистанції.