Київ став одним з найкращих міст світу для дистанційної роботи: рейтинг
Київ потрапив до світового переліку найкращих міст для дистанційної роботи у 2021 році. Так, столиця України посіла 20 позицію. Загалом до рейтингу увійшло 50 міст.
Відзначимо, українській столиці вдалося випередити польське місто Краків, яке посіло 21 сходинку рейтингу. Київ – ідеальне місто для віддалених працівників, які бажають дослідити унікальну українську культуру протягом тривалого періоду перебування, пише видання Big 7 Travel.
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Чинники, які вплинули на результати рейтингу:
- доступність інтернету;
- наявність коворкінгів;
- розвинута інфраструктура;
- рівень безпеки;
- вартість житла та їжі.
Рейтинг
- Таллінн, Естонія
- Тбілісі, Грузія
- Белград, Сербія
- Балі, Індонезія
- Чіангмай, Таїланд
- Берлін, Німеччина
- Сінгапур
- Буенос-Айрес, Аргентина
- Ханой, В'єтнам
- Любляна, Словенія
- Ванкувер, Канада
- Санкт-Петербург, Росія
- Стамбул, Турція
- Остін, Техас
- Шанхай, Китай
- Салоніки, Греція
- Мальта
- Вільнюс, Литва
- Плая-дель-Кармен, Мексика
- Київ, Україна
- Краків, Польща
- Дубай, Об'єднані Арабські Емірати
- Бермуди
- Антигуа і Барбуда
- Токіо, Японія
- Сеул, Південна Корея
- Куала Лумпур, Малайзія
- Марракеш, Марокко
- Хошимін, В'єтнам
- Тель-Авів, Ізраїль
- Порту, Португалія
- Мадрид, Іспанія
- Кіто, Еквадор
- Сантьяго, Чилі
- Ліма, Перу
- Бангкок, Таїланд
- Аруба
- Будапешт, Угорщина
- Медельїн, Колумбія
- Тайбей, Тайвань
- Мельбурн, Австралія
- Кейптаун, Південна Африка
- Манама, Королівство Бахрейн
- Цюрих, Швейцарія
- Барбадос
- Лісабон, Португалія
- Прага, Чехія
- Лас-Пальмас, Канарські острови, Іспанія
- Мехіко, Мексика
- Веллінгтон, Нова Зеландія
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