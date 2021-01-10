Відзначимо, українській столиці вдалося випередити польське місто Краків, яке посіло 21 сходинку рейтингу. Київ – ідеальне місто для віддалених працівників, які бажають дослідити унікальну українську культуру протягом тривалого періоду перебування, пише видання Big 7 Travel.

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Київ має чудові зв'язки з рештою Європи, що робить його практичним варіантом для тих, хто хоче насолодитися бюджетними подорожами,

– йдеться у повідомленні.