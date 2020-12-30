В Харькове показали семь модернизированных локомотивов, отремонтировали по современным технологиям. Местные железнодорожники представили их в рамках выставки тягового подвижного состава на станции Харьков-Балашовский Южной железной дороги.

Специалисты внедрили ряд инновационных технических решений и улучшений. Они направлены на улучшение условий работы бригад и модернизацию подвижного состава, сообщает pz.gov.ua.

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Что улучшили?

В этом году специалисты локомотивных депо провели масштабную работу по модернизации подвижного состава, в частности:

Локомотивное депо Основа

Специалисты плодотворно поработали над повышением противопожарной защиты. Так, тепловоз серии ТЭП70 и электровоз серии ВЛ118 оборудовали пожарными модулями и огнегасительными устройствами. Также улучшили звукоизоляционные и теплозащитные свойства кабин машиниста с помощью современных материалов.

Локомотивное депо Лозовая

Ввели систему видеоконтроля за состоянием взаимодействия токоприемника электровоза с контактным проводом. Также установлено панели управления пульта помощника машиниста с современными автоматическими приборами защиты.

Локомотивное депо Харьков-Сортировочный

В тепловозе ЧМЭ3 № 5354 установили: комплекс защитного оборудования, экономичное светодиодное освещение и радиостанцию "Орион РВ-4". В локомотивах заменили старые кресла машиниста, а в кабине появился холодильник. Более того, тепловоз оборудовали системой видеонаблюдения.

Локомотивное депо Кременчуг

Специалисты улучшили кабину машиниста в тепловозе ЧМЕ3т, а именно – восстановили пульты управления и установили светодиодное освещение. Кроме того, локомотив оснастили регистратором переговоров.

Локомотивное депо Гребенка

Электровоз ВЛ80т оборудовали системой спутниковой навигации и радиостанцией.

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Локомотивное депо Купянск

На электровозе ВЛ82м № 080 заменили колесные пары на полно бандажные, восстановили кабину машиниста, а также установили систему автоматического пожаротушения.