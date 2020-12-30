У Харкові показали сім модернізованих локомотивів, які відремонтували за допомогою сучасних технологій. Місцеві залізничники представили їх у межах виставки тягового рухомого складу на станції Харків-Балашовський Південної залізниці.

Фахівці впровадили низку інноваційних технічних рішень та покращень. Вони спрямовані на поліпшення умов роботи бригад та модернізацію рухомого складу, повідомляє pz.gov.ua.

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Що покращили?

Цьогоріч спеціалісти локомотивних депо провели масштабну роботу з модернізації рухомого складу, зокрема:

Локомотивне депо Основа

Фахівці плідно попрацювали над підвищенням протипожежного захисту. Так, теплотяг серії ТЕП70 і електротяг серії ВЛ118 обладнали пожежними модулями та вогнегасними пристроями. Також покращили звукоізоляційні та теплозахисні властивості кабін машиніста за допомогою сучасних матеріалів.

Локомотивне депо Лозова

Ввели систему відеоконтролю за станом взаємодії струмоприймача електротяга з контактним дротом. Також встановлено панелі керування пульту помічника машиніста з сучасними автоматичними приладами захисту.

Локомотивне депо Харків-Сортувальний

В теплотязі ЧМЕ3 № 5354 встановили: комплекс захисного обладнання, економічного світлодіодного освітлення та радіостанції "Оріон РВ-4". У локомотивах замінили старі крісла машиніста, а в кабіні з'явився холодильник. Ба більше, теплотяг обладнали системою відеонагляду.

Локомотивне депо Кременчук

Спеціалісти покращили кабіну машиніста в теплотязі ЧМЕ3т, а саме – відновили пульти керування і встановили світлодіодне освітлення. Крім того, локомотив оснастили реєстратором переговорів.

Локомотивне депо Гребінка

Електротяг ВЛ80т обладнали системою супутникової навігації та радіостанцією.

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Локомотивне депо Куп'янськ

На електротязі ВЛ82м № 080 замінили колісні пари на повно бандажні, відновили кабіну машиніста, а також встановили систему автоматичного пожежогасіння.