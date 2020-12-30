На Південній залізниці з’явилися модернізовані локомотиви: що покращили
У Харкові показали сім модернізованих локомотивів, які відремонтували за допомогою сучасних технологій. Місцеві залізничники представили їх у межах виставки тягового рухомого складу на станції Харків-Балашовський Південної залізниці.
Фахівці впровадили низку інноваційних технічних рішень та покращень. Вони спрямовані на поліпшення умов роботи бригад та модернізацію рухомого складу, повідомляє pz.gov.ua.
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Що покращили?
Цьогоріч спеціалісти локомотивних депо провели масштабну роботу з модернізації рухомого складу, зокрема:
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Локомотивне депо Основа
Фахівці плідно попрацювали над підвищенням протипожежного захисту. Так, теплотяг серії ТЕП70 і електротяг серії ВЛ118 обладнали пожежними модулями та вогнегасними пристроями. Також покращили звукоізоляційні та теплозахисні властивості кабін машиніста за допомогою сучасних матеріалів.
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Локомотивне депо Лозова
Ввели систему відеоконтролю за станом взаємодії струмоприймача електротяга з контактним дротом. Також встановлено панелі керування пульту помічника машиніста з сучасними автоматичними приладами захисту.
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Локомотивне депо Харків-Сортувальний
В теплотязі ЧМЕ3 № 5354 встановили: комплекс захисного обладнання, економічного світлодіодного освітлення та радіостанції "Оріон РВ-4". У локомотивах замінили старі крісла машиніста, а в кабіні з'явився холодильник. Ба більше, теплотяг обладнали системою відеонагляду.
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Локомотивне депо Кременчук
Спеціалісти покращили кабіну машиніста в теплотязі ЧМЕ3т, а саме – відновили пульти керування і встановили світлодіодне освітлення. Крім того, локомотив оснастили реєстратором переговорів.
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Локомотивне депо Гребінка
Електротяг ВЛ80т обладнали системою супутникової навігації та радіостанцією.
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Локомотивне депо Куп'янськ
На електротязі ВЛ82м № 080 замінили колісні пари на повно бандажні, відновили кабіну машиніста, а також встановили систему автоматичного пожежогасіння.
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