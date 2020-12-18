Укрзализныця получила современные вагоны: как выглядят – фото
Укрзализныця пополнила свой подвижной состав 2 новыми вагонами. Их изготовили в Кременчуге на Крюковском вагоностроительном заводе.
Сначала дефицитная техника несколько лет простаивала, пока наконец не удалось решить все необходимые вопросы. Об этом в своем фейсбуке написал Александр Перцовский, и.о. члена правления.
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Как он объяснил, эти вагоны намерены использовать для восстановления международных объемов перевозок сразу после карантина. Их доля достигает 20% пассажирских доходов предприятия.
А пока будете иметь уникальную возможность забронировать путешествие в таком вагоне Украины и приблизить Европу к себе,
– подчеркнул он.
Чиновник также добавил, что первые маршруты Укрзализныця объявит в ближайшее время.
Чем особые новые вагоны
Как пояснил Перцовский, они обладают сразу несколькими важными преимуществами. Например, это наличие:
- мультимедийной системы;
- пеленального столика;
- душевой;
- видеонаблюдения для безопасности и другие технические изюминки;
- в каждом купе есть умывальники.
Кроме этого, вагоны имеют возможность ехать, в том числе, по колеи 1435 и получили соответствующие разрешения на движение в Европе.
Как выглядят современные вагоны / Фото с фейсбуке Перцовского
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