Укрзализныця пополнила свой подвижной состав 2 новыми вагонами. Их изготовили в Кременчуге на Крюковском вагоностроительном заводе.

Сначала дефицитная техника несколько лет простаивала, пока наконец не удалось решить все необходимые вопросы. Об этом в своем фейсбуке написал Александр Перцовский, и.о. члена правления.

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Как он объяснил, эти вагоны намерены использовать для восстановления международных объемов перевозок сразу после карантина. Их доля достигает 20% пассажирских доходов предприятия.

А пока будете иметь уникальную возможность забронировать путешествие в таком вагоне Украины и приблизить Европу к себе,

– подчеркнул он.

Чиновник также добавил, что первые маршруты Укрзализныця объявит в ближайшее время.

Чем особые новые вагоны

Как пояснил Перцовский, они обладают сразу несколькими важными преимуществами. Например, это наличие:

мультимедийной системы;

пеленального столика;

душевой;

видеонаблюдения для безопасности и другие технические изюминки;

в каждом купе есть умывальники.

Кроме этого, вагоны имеют возможность ехать, в том числе, по колеи 1435 и получили соответствующие разрешения на движение в Европе.

Как выглядят современные вагоны / Фото с фейсбуке Перцовского