В Южной Корее открылся новый магазин T-Factory, в котором нет персонала. Более того, он работает круглосуточно. Торговая точка была создана телекоммуникационной компанией SK Telecom (SKT).

Главная цель SK Telecom – обмен информацией о будущем видение ИКТ и представление последних достижений компании в области технологий и услуг. Компания также демонстрирует успех активных партнерских отношений, пишет Medium.

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ИКТ Информационно-коммуникационные технологии – это совокупность методов и способов процесса сбора, обработки, передачи и хранения информации.

Как это работает и что предлагает магазин?

Компания внедрила технологию распознавания лица. Перед посещением магазина клиенты самостоятельно регистрируются, а система сканирует лицо и позволяет вход. В магазине представлены последние модели устройств от Apple, Microsoft и Samsung.

В компании отмечают, что клиенты смогут сравнивать смартфоны, получать консалтинг на основе искусственного интеллекта ценовых планов, покупать смартфоны, аксессуары и продавать телефоны, которые были в потреблении.

Кроме того, магазин предлагает дополненную реальность, виртуальную реальность и "Облачную игру 5GX", которая была запущена совместно с Microsoft, чтобы предложить Xbox Game Pass Ultimate в Южной Корее.

Завод T, как следует из названия, – это место, где постоянно создаются технологии на завтра. Это будет местом инноваций и творчества, где люди разного опыта объединяются, чтобы делиться идеями и открыто сотрудничать,

– сказал генеральный директор SK Telecom Парк Юнг-хо.

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Авторы идеи надеются, что T-Factory не только обеспечит клиентов новым опытом и преимуществами, а также сподвигнет ИКТ-компании окунуться в новые эксперименты и мероприятия, тем самым вдохновляя и активизируя индустрию в Корее. К тому же, прогнозируют, что в связи с новыми реалиями пандемии такие торговые точки будут появляться все чаще.