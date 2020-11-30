В Японии представили бесконтактные лифты, которые помогут противодействовать распространению коронавирусной инфекции. Инновационный лифт можно вызвать с помощью QR-кода или мобильного приложения.

Новые модели представили компании Hitachi Ltd. и Mitsubishi Electric, сообщает РИА Новости.

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В лифтах не предусмотрены кнопки для вызова и выбора этажа. Выполнить эти действия пользователь сможет с помощью смартфона.

Коммуникация между пассажиром и лифтом от компании Hitachi может осуществляться с помощью приложения для моментального обмена сообщениями LINE, а также – путем сканирования специального QR-кода, расположенного в кабины лифта,

– сообщают в издании.