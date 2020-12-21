У Південній Кореї відкрився новий магазин T-Factory, у якому немає персоналу. Ба більше, він працює цілодобово. Торгова точка була створена телекомунікаційною компанією SK Telecom (SKT).

Головна мета SK Telecom – обмін інформацією про майбутнє бачення ІКТ та представлення останніх досягнень компанії в галузі технологій та послуг. Компанія також демонструє успіх активних партнерських відносин, пише Medium.

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ІКТ Інформаційно-комунікаційні технології – це сукупність методів і способів процесу збору, обробки, передачі та зберігання інформації.

Як це працює та що пропонує магазин?

Компанія впровадила технологію розпізнавання обличчя. Перед відвідуванням магазину клієнти самостійно реєструються, а система сканує обличчя та дозволяє вхід. У магазині представлені останні моделі пристроїв від Apple, Microsoft та Samsung.

У компанії відзначають, що клієнти зможуть порівнювати смартфони, отримувати консалтинг на основі штучного інтелекту щодо цінових планів, купувати смартфон, аксесуари та продавати вживані телефони.

Крім того, магазин пропонує доповнену реальність, віртуальну реальність та "Хмарну гру 5GX", яка була запущена разом з Microsoft, щоб запропонувати Xbox Game Pass Ultimate у Південній Кореї.

Завод T, як випливає з назви, – це місце, де постійно створюються технології на завтра. Це буде місцем інновацій та творчості, де люди різного досвіду об’єднуються, щоб ділитися ідеями та відкрито співпрацювати,

– сказав генеральний директор SK Telecom Парк Юнг-хо.

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Автори ідеї сподіваються, що T-Factory не тільки забезпечить клієнтів новим досвідом та перевагами, а також заохотить ІКТ-компанії зануритися в нові експерименти та заходи, тим самим надихаючи та активізуючи індустрію у Кореї. До того ж, прогнозують, що у зв'язку з новими реаліями пандемії такі торгові точки з'являтимуться дедалі частіше.