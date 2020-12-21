У Південній Кореї з'явився магазин без персоналу: придбати смартфон можна навіть вночі – деталі
У Південній Кореї відкрився новий магазин T-Factory, у якому немає персоналу. Ба більше, він працює цілодобово. Торгова точка була створена телекомунікаційною компанією SK Telecom (SKT).
Головна мета SK Telecom – обмін інформацією про майбутнє бачення ІКТ та представлення останніх досягнень компанії в галузі технологій та послуг. Компанія також демонструє успіх активних партнерських відносин, пише Medium.
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ІКТІнформаційно-комунікаційні технології – це сукупність методів і способів процесу збору, обробки, передачі та зберігання інформації.
Як це працює та що пропонує магазин?
Компанія впровадила технологію розпізнавання обличчя. Перед відвідуванням магазину клієнти самостійно реєструються, а система сканує обличчя та дозволяє вхід. У магазині представлені останні моделі пристроїв від Apple, Microsoft та Samsung.
У компанії відзначають, що клієнти зможуть порівнювати смартфони, отримувати консалтинг на основі штучного інтелекту щодо цінових планів, купувати смартфон, аксесуари та продавати вживані телефони.
Завод T, як випливає з назви, – це місце, де постійно створюються технології на завтра. Це буде місцем інновацій та творчості, де люди різного досвіду об’єднуються, щоб ділитися ідеями та відкрито співпрацювати,
– сказав генеральний директор SK Telecom Парк Юнг-хо.
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Автори ідеї сподіваються, що T-Factory не тільки забезпечить клієнтів новим досвідом та перевагами, а також заохотить ІКТ-компанії зануритися в нові експерименти та заходи, тим самим надихаючи та активізуючи індустрію у Кореї. До того ж, прогнозують, що у зв'язку з новими реаліями пандемії такі торгові точки з'являтимуться дедалі частіше.
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