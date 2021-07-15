Электрокары будут прибыльными, чем бензиновые авто: когда это произойдет

Бензиновые авто, вероятно, уже в 2025 году станут менее прибыльными чем электромобили. Все из-за внедрения новых требований евро-7, пояснили в Volkswagen.

Такое мнение высказал руководитель отдела развития бренда Volkswagen Томас Ульбрих. Он отметил, что для мира двигателей внутреннего сгорания "с евро-7 возникнут большие проблемы".

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Что еще говорят в Volkswagen

Прежде всего это почувствуют владельцы небольших авто. В то же время Ульбрих отметил, что новые стандарты побуждают производителей использовать более дорогие технологии по сокращению выбросов СО2.

Зато член наблюдательного совета Volkswagen по вопросам продаж и маркетинга Клаус Цельмер поделился планами компании по производству на ближайшие годы.

К 2035 году в Европе планируют полностью исключить выпуск автомобилей на двигателях внутреннего сгорания.

В то же время в других регионах мира их еще производить. Также планируют отказаться от них, однако позже.

По информации Deutsche Welle, соответствующее заявление представителей Volkswagen обусловили намерения Евросоюза представить более жесткие нормы сокращения вредных выбросов в атмосферу.

Планы других автопроизводителей

В Audi планируют отказаться от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. С 2026 новые модели будут электромобилями, к 2033 году производство традиционных авто прекратят.

Итальянская компания Lamborghini объявила, что работает над разработкой своего первого полностью электрического автомобиля. Представить его могут еще до 2030 года.