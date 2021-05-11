По словам экспертов, уже в 2026 году большие транспортные средства, такие как электрические седаны и внедорожники, будут стоить столько же, сколько и бензиновые и дизельные модели. Электрические машины достигнут этого предела в следующем году.

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Что известно

Сейчас средняя розничная цена электромобиля до налогообложения составляет 33 300 евро, против 18 600 евро за бензиновый автомобиль. Прогнозируют, что в 2026 году стоимость обоих составит около 19 000 евро. Более того, к 2030 году тот же электромобиль будет стоить 16 300 евро, тогда как бензиновый автомобиль будет стоить 19 900 евро.

Эксперты убеждены, что стоимость новых аккумуляторов будет продолжать стремительно падать. По результатам исследования брюссельской организации Transport & Environment, с 2020 по 2030 год она снизится на 58% и составит 58 долларов за киловатт-час. Уменьшение затрат на аккумулятор до уровня ниже 100 долларов за киловатт-час – это важный шаг на пути к тому, чтобы сделать электрические автомобили более доступными для потребителей.

В 2020 году продажи электромобилей значительно выросли, особенно в ЕС и Китае, однако экологические кампании призывают правительства ввести более жесткие нормы выбросов, чтобы поощрить большее количество потребителей изменить ситуацию.

Правительство Великобритании планирует запретить продажу новых транспортных средств на ископаемом топливе с 2030 года, тогда как европейские компании призвали ЕС установить 2035 год как конечную дату продажи новых транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания.

"При условии правильной политики аккумуляторные электромобили и микроавтобусы могут достичь 100% продаж к 2035 году в Западной, Южной и даже Восточной Европе. Новые загрязняющие транспортные средства не должны продаваться дольше, чем это необходимо", – сказала представительница T&E Джулия Полисканова.