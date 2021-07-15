Такое мнение высказал руководитель отдела развития бренда Volkswagen Томас Ульбрих. Он отметил, что для мира двигателей внутреннего сгорания "с евро-7 возникнут большие проблемы".

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Что еще говорят в Volkswagen

Прежде всего это почувствуют владельцы небольших авто. В то же время Ульбрих отметил, что новые стандарты побуждают производителей использовать более дорогие технологии по сокращению выбросов СО2.

Зато член наблюдательного совета Volkswagen по вопросам продаж и маркетинга Клаус Цельмер поделился планами компании по производству на ближайшие годы.

К 2035 году в Европе планируют полностью исключить выпуск автомобилей на двигателях внутреннего сгорания.

В то же время в других регионах мира их еще производить. Также планируют отказаться от них, однако позже.

По информации Deutsche Welle, соответствующее заявление представителей Volkswagen обусловили намерения Евросоюза представить более жесткие нормы сокращения вредных выбросов в атмосферу.

Важно! Согласно прогнозам BloombergNEF, уже в 2027 году производство электрических автомобилей будет дешевле, чем производство бензиновых авто.

Планы других автопроизводителей