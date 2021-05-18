Компания представила план по декарбонизации будущих моделей Lamborghini. Так, до 2024 года концерн планирует перейти на гибридные модели, а к 2030 – представить свой первый электромобиль и запустить его серийное производство.

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План электрификации Lamborghini – это новое направление, необходимое в условиях мира, который в корне меняется. Мы хотим внести свой вклад, продолжая уменьшать воздействие на окружающую среду с помощью конкретных проектов,

– заявил президент и генеральный директор Automobili Lamborghini Стефан Винкельман.

По его словам, это план с 360-градусным подходом, что охватывает продукты и завод в Сант-Агата-Болоньезе. Он приведет компанию к более устойчивому будущему, сохраняя верность убеждениям.

План декарбонизации – три фазы

В 2021–2022 годах компания продолжит сосредотачиваться на моделях двигателей внутреннего сгорания модельного ряда V12, которые анонсируют в этом году. "Гибридный переход": в 2023 году Lamborghini представит первую гибридную модель, а к 2024 году – весь ассортимент будет электрифицирован. На этом этапе предусматриваются "беспрецедентные инвестиции" для компании – 1,83 миллиарда долларов. Главная цель – снизить углеродный след на 50% в течение пяти лет. Концерн выпустит свой первый полностью электрический автомобиль. Это произойдет до 2030 года.

"Вторая часть десятилетия будет посвящена полностью электрическим транспортным средствам. На этом этапе технологические инновации ориентированы на обеспечение превосходных показателей и позиционирования нового продукта на вершине своего сегмента", – заявила компания.

Заметим, Ferrari – один из главных конкурентов компании, планирует выпустить свой первый электрокар несколько раньше – в 2025 году.