Таку думку висловив керівника відділу розвитку бренду Volkswagen Томас Ульбріх. Він наголосив, що для світу двигунів внутрішнього згоряння "з євро-7 виникнуть великі проблеми".

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Що ще кажуть у Volkswagen

Насамперед це відчують власники невеликих авто. Водночас Ульбріх зазначив, що нові стандарти спонукають виробників використовувати дорожчі технології зі скорочення викидів СО2.

Натомість член наглядової ради Volkswagen із питань продажів і маркетингу Клаус Цельмер поділився планами компанії щодо виробництва на найближчі роки.

До 2035 року в Європі планують повністю припинити випуск автомобілів на двигунах внутрішнього згоряння.

Водночас в інших регіонах світу їх ще вироблятимуть. Втім, також планують відмовитися від них, проте згодом.

За інформацією Deutsche Welle, відповідну заяву представників Volkswagen зумовили наміри Євросоюзу представити жорсткіші норми скорочення шкідливих викидів в атмосферу.

Важливо! Згідно з прогнозами BloombergNEF, вже у 2027 році виробництво електричних автомобілів буде дешевшим, ніж виробництво бензинових авто.

Плани інших автовиробників