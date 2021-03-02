Delfast запускает производство электробайков в Украине: собрали 3,4 миллиона долларов
Украинская компания Delfast получила 3,4 миллиона долларов в производство электрических байков. Деньги собрали на краудфандинговий платформе Fundable.
Источник:AIN.UA
Сначала представители стартапа намеревались привлечь 3 миллиона долларов инвестиций. Однако в конечном итоге удалось собрать на 400 тысяч больше.
Ранее Украинская компания создала трехколесный электробайк с прицепом: видео, цена
► Заметим, что полученные инвестиции вложат в строительство центра разработки электробайков в Украине, а также на улучшение бизнес-процессов.
► Производство пришлось расширить, в частности, для выполнения крупных заказов для B2B-клиентов и развития продаж через eBay и Amazon.
Что следует знать о Delfast: основное
- Компанию создали в 2014 году как службу экологической доставки в Киеве.
- Учредителями стартапа стали Даниил Тонкопий и Сергей Денисенко.
- Тогда товары развозили на китайских электровелосипедов максимум за час.
- Наконец, компания перешла на производство электробайков в Китае – под собственной торговой маркой.
- Впоследствии Delfast разработала электробайк, которому удалось попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
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