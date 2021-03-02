Украинская компания Delfast получила 3,4 миллиона долларов в производство электрических байков. Деньги собрали на краудфандинговий платформе Fundable.

Сначала представители стартапа намеревались привлечь 3 миллиона долларов инвестиций. Однако в конечном итоге удалось собрать на 400 тысяч больше.

Ранее Украинская компания создала трехколесный электробайк с прицепом: видео, цена

► Заметим, что полученные инвестиции вложат в строительство центра разработки электробайков в Украине, а также на улучшение бизнес-процессов.

► Производство пришлось расширить, в частности, для выполнения крупных заказов для B2B-клиентов и развития продаж через eBay и Amazon.

Интересно! В конце 2020 года украинские электробайки TopCop от Delfast начала использовать полиция Мексики. Их официально приняла в эксплуатацию мэр города Мехикали.

Что следует знать о Delfast: основное