Украинские электробайки начала использовать полиция Мексики: фото
Полиция мексиканского города Мехикали будет использовать транспорт украинского производства. Местные правоохранители будут ездить на электробайках TopCop компании Delfast.
Сейчас патрульные получили 3 Украинский электробайки, об этом основатель стартапа Даниил Тонкопий написал на своей фейсбук-странице.
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Их накануне официально приняла в эксплуатацию мэр Мехикали – Марина дель Пилар. Она отметила, что теперь местные правоохранители будут ездить по историческому центру города на экологическом транспорте.
Заметим, что ранее велопатрули Мехикали тестировали электробайки. Мексиканская полиция подписала контракт с украинской компанией Delfast еще в декабре 2019 года.
Что известно о компании Delfast
Компания работала в Украине с 2014 года как служба доставки. С выбором транспорта возникли проблемы, поэтому там решили создать электробайки под собственной торговой маркой.
Со временем, Delfast представила электробайк, который может проехать на одном заряде батареи дольше, чем любой другой в мире. Благодаря этому он попал в Книгу рекордов Гиннеса.
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