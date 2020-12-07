Полиция мексиканского города Мехикали будет использовать транспорт украинского производства. Местные правоохранители будут ездить на электробайках TopCop компании Delfast.

Сейчас патрульные получили 3 Украинский электробайки, об этом основатель стартапа Даниил Тонкопий написал на своей фейсбук-странице.

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Их накануне официально приняла в эксплуатацию мэр Мехикали – Марина дель Пилар. Она отметила, что теперь местные правоохранители будут ездить по историческому центру города на экологическом транспорте.

Заметим, что ранее велопатрули Мехикали тестировали электробайки. Мексиканская полиция подписала контракт с украинской компанией Delfast еще в декабре 2019 года.

Что известно о компании Delfast

Компания работала в Украине с 2014 года как служба доставки. С выбором транспорта возникли проблемы, поэтому там решили создать электробайки под собственной торговой маркой.

Важно! Электровелосипеды, в отличие от средств передвижения с бензиновым двигателем, не загрязняют воздух во время движения.

Со временем, Delfast представила электробайк, который может проехать на одном заряде батареи дольше, чем любой другой в мире. Благодаря этому он попал в Книгу рекордов Гиннеса.