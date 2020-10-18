Украинская компания Delfast разработала электрический велосипед Trike. Он имеет три колеса и небольшой прицеп для того, чтобы перевозить грузы и осуществлять доставки.

О работе над трехколесным электровелосипедом в Delfast объявили еще в апреле 2020 года. Уже через полгода он поступил в продажу, пишет New Atlas.

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Характеристики и цена

Новый электробайк – отличное решение для различных служб доставки, ведь может облегчить их ежедневную работу. Сочетание аккумулятора и двигателя потенциально может помочь курьерам работать эффективнее.

Справка. Максимальная скорость Trike – 34 километра в час. Без подзарядки он сможет проехать от 70 до 110 километров. Электровелосипед рассчитан на груз весом до 300 килограммов.

Сейчас цена украинской разработки – 3 799 долларов. Однако в Delfast делают выгодное предложение: половину этой суммы компании могут оплатить при заказе, а половину – при доставке.

Как выглядит электрический велосипед Trike: видео Delfast​

Trike разработан при поддержке программы USAID по конкурентоспособной экономики в Украине. Он предназначен для малого бизнеса, который ищет экологически чистый способ доставки товаров до потребителей.

Что известно о компании Delfast

Компании Delfast создали в 2014 году как службу доставки в Киеве. Ее особенностью было то, что товары развозили на китайских электровелосипедах максимум за час.

Впоследствии компания перешла на производство электровелосипедов в Китае под собственной торговой маркой. Кроме современных технологий, ее основатели метко применяют приобретенный опыт.

Интересно! В 2018 году электробайк Delfast попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он смог установить мировой рекорд по дальности пробега на одном заряде – проехал 367 километров за 16,5 часа.