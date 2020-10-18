Украинская компания создала трехколесный электробайк с прицепом: видео, цена
Украинская компания Delfast разработала электрический велосипед Trike. Он имеет три колеса и небольшой прицеп для того, чтобы перевозить грузы и осуществлять доставки.
О работе над трехколесным электровелосипедом в Delfast объявили еще в апреле 2020 года. Уже через полгода он поступил в продажу, пишет New Atlas.
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Характеристики и цена
Новый электробайк – отличное решение для различных служб доставки, ведь может облегчить их ежедневную работу. Сочетание аккумулятора и двигателя потенциально может помочь курьерам работать эффективнее.
Сейчас цена украинской разработки – 3 799 долларов. Однако в Delfast делают выгодное предложение: половину этой суммы компании могут оплатить при заказе, а половину – при доставке.
Как выглядит электрический велосипед Trike: видео Delfast
Trike разработан при поддержке программы USAID по конкурентоспособной экономики в Украине. Он предназначен для малого бизнеса, который ищет экологически чистый способ доставки товаров до потребителей.
Что известно о компании Delfast
Компании Delfast создали в 2014 году как службу доставки в Киеве. Ее особенностью было то, что товары развозили на китайских электровелосипедах максимум за час.
Впоследствии компания перешла на производство электровелосипедов в Китае под собственной торговой маркой. Кроме современных технологий, ее основатели метко применяют приобретенный опыт.