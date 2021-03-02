Delfast запускає виробництво електробайків в Україні: зібрали 3,4 мільйона доларів
Українська компанія Delfast отримала 3,4 мільйона доларів на виробництво електричних байків. Гроші зібрали на краудфандинговій платформі Fundable.
Джерело:AIN.UA
Спочатку представники стартапу мали намір залучити 3 мільйони доларів інвестицій. Проте в кінцевому результаті вдалося зібрати на 400 тисяч більше.
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► Зауважимо, що отримані інвестиції вкладуть у будівництво центру розробки електробайків в Україні, а також на покращення бізнес-процесів.
► Виробництво довелося розширити, зокрема, для виконання великих замовлень для B2B-клієнтів та розвитку продажів через eBay й Amazon.
Що варто знати про Delfast: основне
- Компанію створили у 2014 році як службу екологічної доставки у Києві.
- Засновниками стартапу є Данило Тонкопій та Сергій Денисенко.
- Тоді товари розвозили на китайських електровелосипедах за щонайбільше годину.
- Врешті, компанія перейшла на виробництво електробайків у Китаї – під власною торговою маркою.
- Згодом Delfast розробила електробайк, якому вдалося потрапити у Книгу рекордів Гіннеса.
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