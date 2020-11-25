Компания JLL, занимающейся коммерческой недвижимостью, провела опрос 2033 офисных работников по всему миру и установила: 74 процента сотрудников поддерживают четырехдневную рабочую неделю.

Пандемия СOVID-19 усилила тенденции, поддерживающие регулярную удаленную работу и гибкий график. Эксперты убеждены что они сохранятся и после открытия офисов, пишет CNBC.

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Директор по продуктам JLL Синтия Кантор отмечает, что сегодня компании могут быть склонны к большей гибкости, ведь у них не было другого выбора, кроме как приспосабливаться и анализировать результаты продуктивности в течение нескольких месяцев.

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Переход на четырехдневную рабочую неделю

Практика сокращенной рабочей недели существует давно, по крайней мере, неофициально: "Данные отчетов показывают, что по пятницам в офисе гораздо меньше людей. Так было на протяжении многих лет во многих отраслях", – отмечает эксперт.

Она рекомендует руководителям также учитывать способность своих сотрудников работать несмотря на то, что они живут в стрессовых условиях глобальной пандемии. Кроме того, существует продуктивный способ поддержки сотрудников, который не должен сосредотачиваться на работе с 9 до 5 с понедельника по пятницу.

Совершенно очевидная реальность такова, что люди работают с менталитетом "всегда начеку",

– говорит Кантор.

Результаты опроса

Исследование установило, что 74 процента офисных работников поддерживают идею четырехдневной рабочей недели; 8 процентов сообщили, что у них уже есть это преимущество; а оставшиеся 18 процентов – считают, что это непривлекательно и маловероятно даже в условиях "постпандемических" изменений на рабочем месте.

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Компании экспериментировали с сокращенным графиком еще до пандемии

В 2018 году одна новозеландская компания ввела постоянную четырехдневную рабочую неделю, ведь после экспериментального периода сотрудники сообщили о снижении стресса, улучшении взаимодействия в команде и большем балансе между работой и личной жизнью без какого-либо негативного воздействия на производительность труда.

Заметим, сотрудники Microsoft в Японии зафиксировали рост производительности почти на 40 процентов после экспериментов с четырехдневной рабочей неделей в 2019 году.

Главный урок, который следует вынести руководителям: дело не в том, когда вы работаете, а в том, что вы производите. Работодатели, которые хотят быть ориентированными на людей, будут процветать,

– резюмирует Синтия Кантор.