По пятницам в офисах гораздо меньше людей, – эксперт о четырехдневной рабочей неделе
Компания JLL, занимающейся коммерческой недвижимостью, провела опрос 2033 офисных работников по всему миру и установила: 74 процента сотрудников поддерживают четырехдневную рабочую неделю.
Пандемия СOVID-19 усилила тенденции, поддерживающие регулярную удаленную работу и гибкий график. Эксперты убеждены что они сохранятся и после открытия офисов, пишет CNBC.
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Директор по продуктам JLL Синтия Кантор отмечает, что сегодня компании могут быть склонны к большей гибкости, ведь у них не было другого выбора, кроме как приспосабливаться и анализировать результаты продуктивности в течение нескольких месяцев.
Переход на четырехдневную рабочую неделю
Практика сокращенной рабочей недели существует давно, по крайней мере, неофициально: "Данные отчетов показывают, что по пятницам в офисе гораздо меньше людей. Так было на протяжении многих лет во многих отраслях", – отмечает эксперт.
Она рекомендует руководителям также учитывать способность своих сотрудников работать несмотря на то, что они живут в стрессовых условиях глобальной пандемии. Кроме того, существует продуктивный способ поддержки сотрудников, который не должен сосредотачиваться на работе с 9 до 5 с понедельника по пятницу.
Совершенно очевидная реальность такова, что люди работают с менталитетом "всегда начеку",
– говорит Кантор.
Результаты опроса
Исследование установило, что 74 процента офисных работников поддерживают идею четырехдневной рабочей недели; 8 процентов сообщили, что у них уже есть это преимущество; а оставшиеся 18 процентов – считают, что это непривлекательно и маловероятно даже в условиях "постпандемических" изменений на рабочем месте.
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Компании экспериментировали с сокращенным графиком еще до пандемии
В 2018 году одна новозеландская компания ввела постоянную четырехдневную рабочую неделю, ведь после экспериментального периода сотрудники сообщили о снижении стресса, улучшении взаимодействия в команде и большем балансе между работой и личной жизнью без какого-либо негативного воздействия на производительность труда.
Главный урок, который следует вынести руководителям: дело не в том, когда вы работаете, а в том, что вы производите. Работодатели, которые хотят быть ориентированными на людей, будут процветать,
– резюмирует Синтия Кантор.
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