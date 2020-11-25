Щоп'ятниці в офісах набагато менше людей, – експерт про чотириденний робочий тиждень
Компанія JLL, що займається комерційною нерухомістю, провела опитування 2033 офісних працівників по всьому світу і встановила: 74 відсотки співробітників підтримують чотириденний робочий тиждень.
Пандемія СOVID-19 посилила тенденції, що підтримують регулярну дистанційну роботу і гнучкий графік. Експерти переконані що вони збережуться і після відкриття офісів, пише CNBC.
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Директорка з продуктів JLL Синтія Кантор відзначає, що сьогодні компанії можуть бути схильні до більшої гнучкості, адже у них не було іншого вибору, окрім як пристосовуватися та аналізувати результати продуктивності протягом декількох місяців.
Перехід на чотириденний робочий тиждень
Практика скороченого робочого тижня існує давно, принаймні, неофіційно: "Дані звітів показують, що у п'ятницю в офісі набагато менше людей. Так було протягом багатьох років у численних галузях, – зазначає експертка.
Вона рекомендує керівникам також враховувати здатність своїх співробітників працювати попри те, що вони живуть в стресових умовах глобальної пандемії. Крім того, існує продуктивний спосіб підтримки співробітників, який не повинен зосереджуватися на роботі з 9 до 5 з понеділка по п'ятницю.
Абсолютно очевидна реальність така, що люди працюють з менталітетом "завжди напоготові",
– говорить Кантор.
Результати опитування
Дослідження встановило, що 74 відсотки офісних працівників підтримують ідею чотириденного робочого тижня; 8 відсотків повідомили, що у них вже є ця перевага; і лише 18 відсотків – вважають, що це непривабливо і малоймовірно навіть в умовах "постпандемічних" змін на робочому місці.
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Компанії експериментували зі скороченим графіком ще до пандемії
У 2018 році одна новозеландська компанія ввела постійний чотириденний робочий тиждень, адже після експериментального періоду співробітники повідомили про зниження стресу, поліпшення взаємодії в команді й більший баланс між роботою та особистим життям без будь-якого негативного впливу на продуктивність праці.
Головний урок, який слід винести керівникам: справа не в тому, коли ви працюєте, а в тому, що ви робите. Роботодавці, які хочуть бути орієнтованими на людей, процвітатимуть,
– резюмує Синтія Кантор.
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