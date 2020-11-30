Аналитическая компания J.D. Power опубликовала рейтинг представленных на рынке Китая автомобилей по Индексу технического опыта (TXI).

Китайские водители высоко оценили автомобили отечественного производителя NIO, тогда как электрокары Tesla оказались не самыми популярными, сообщает jdpower.

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Индекс TXI Определяется удобством использования водителями 26 передовых технологий, которые компании реализуют в новых моделях машин. Индекс измеряет, насколько эффективно каждый автомобильный бренд выводит эти технологии на рынок. TXI измеряется по 1000-балльной шкале.

Рейтинг

По данным отчета тройка лидеров на рынке Китая выглядит следующим образом:

Автопроизводитель Land Rover – 661 балл; Китайская компания NIO – 648 баллов; Американский производитель Cadillac – 647 баллов.

Отметим, компания Илона Маска Tesla набрала 579 баллов и заняла 12 позицию рейтинга.

Индекс технического опыта (TXI) / Диаграмма jdpower

Напомним, в этом году китайский автопроизводитель NIO предложил новый подход к продажам электромобилей – Battery as a Service ("батарея как услуга"). Так, начальная стоимость электромобиля снижается, а покупатель получает возможность арендовать аккумулятор, постепенно выплачивая его стоимость в течение года. В результате NIO стала единственным автопроизводителем в списке Fortune 2020 Change the World ("Измени мир").