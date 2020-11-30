Какие автомобили предпочитают в Китае: рейтинг
Аналитическая компания J.D. Power опубликовала рейтинг представленных на рынке Китая автомобилей по Индексу технического опыта (TXI).
Китайские водители высоко оценили автомобили отечественного производителя NIO, тогда как электрокары Tesla оказались не самыми популярными, сообщает jdpower.
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Индекс TXIОпределяется удобством использования водителями 26 передовых технологий, которые компании реализуют в новых моделях машин. Индекс измеряет, насколько эффективно каждый автомобильный бренд выводит эти технологии на рынок. TXI измеряется по 1000-балльной шкале.
Рейтинг
По данным отчета тройка лидеров на рынке Китая выглядит следующим образом:
- Автопроизводитель Land Rover – 661 балл;
- Китайская компания NIO – 648 баллов;
- Американский производитель Cadillac – 647 баллов.
Индекс технического опыта (TXI) / Диаграмма jdpower
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