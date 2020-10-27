Британське архітектурне бюро Hugh Broughton Architects розробляє експериментальний проєкт будинку на Марсі. Він передбачає налагоджену систему комунікацій, завдяки якій люди зможуть виживати в суворих умовах планети.

Раніше бюро проєктувало британську антарктичну дослідницьку станцію та низку інших полярних баз. Цей досвід неодмінно стане архітекторам у пригоді, пише New Atlas.

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Як виглядатиме будівля

Зводитимуть "марсіанський будинок" поки що на Землі – у британському Брістолі. Основним завданням дизайнерів є спорудження кількох приміщень, придатних для експлуатації людьми на Марсі.

Будівля площею 40 квадратних метрів буде двоповерховою, перший поверх розташують під землею. На нижньому рівні обладнають спальні, кімнати для відпочинку та розваг, а також їдальню. На верхньому – ванну кімнату, кухню, вітальню та відсік для фільтрації повітря.



Марсіанський будинок зведуть у Брістолі / Ілюстрація Hugh Broughton Architects/Pearce+

Аби допомогти мешканцям розслабитися, у вітальній буде багато рослин, вирощених за допомогою методу гідропоніки. Цей спосіб передбачає вирощування рослин без ґрунту – на поживних розчинах.

Деталі про проєкт "марсіанського будинку"

Для будівництва верхнього поверху використають золоту еластичну фольгу. З цим матеріалом досить легко працювати у суворих марсіанських умовах.

Така конструкція не вимагатиме особливих зусиль від будівельників. Цей матеріал легкий, транспортувати його досить просто,

– підкреслили у Hugh Broughton Architects.

Автори амбітного проєкту рекомендують обкласти купол будівлі марсіанським ґрунтом. Це потрібно для того, аби захистити її від інтенсивного сонячного випромінювання.

Зверніть увагу! Будівництво "марсіанського будинку" у Бристолі планують завершити до березня 2022 року, а вже у квітні його зможуть відкрити для відвідувачів.