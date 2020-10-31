По всьому світу в очікуванні буму комерційних космічних подорожей з'являються космодроми. Spaceport City in – це концептуальний проект в Японії, який має на меті продемонструвати можливості міського космодрому для бізнесу та подорожей.

Відповідну концепцію розробили компанія Noiz Architects, комунікаційна фірма Dentsu, дизайнери Canaria та некомерційна організація Spaceport Japan, повідомляє CNN.

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Футуристична будівля здійматиметься над островом у Токійській затоці. Її спорудять для запуску туристів в одноденні поїздки у космос, де вони, зокрема, зможуть випробувати невагомість.

Космопорт не просто пропонуватиме любителям пригод унікальну подорож. Там будуть створені умови, аби допомогти відвідувачам ближче познайомитися з космосом,

– пояснила Урсула Кучма, керівник проєкту в Noiz Architects.

До масштабного комплексу входитимуть науково-дослідні та офісні приміщення, освітня академія, магазини, готель, ресторан, кінотеатр 4D IMAX, музей, тренажерний зал, а також місце для вечірок – все на космічну тематику.



Японці спорудять новітній космопорт / Ілюстрація Noiz Architects



Так виглядатиме Spaceport City / Ілюстрація Noiz Architects

Аби зробити космодром доступним, дизайн Noiz Architects включатиме можливості для функціонування громадського транспорту із мережею мостів. Це дозволить безперешкодно інтегрувати плавучий острів із містом.

Одноденні подорожі в космос

Місто-космодром Spaceport City буде призначене для суборбітальних космічних кораблів, які більше схожі на літаки та злітають горизонтально, а не для вертикальних ракетних установок.

Комерційні суборбітальні космічні польоти поки що недоступні, але компанії, включаючи Blue Origin та Virgin Galactic, вже тестують космічні кораблі відповідного типу для космічного туризму.



Чотириповерховий космодром буде багатофункціональним / Ілюстрація Noiz Architects

Virgin Galactic є лідером у розробці космічних кораблів із горизонтальним запуском, для яких розроблений Spaceport City. Компанія здійснила випробувальні польоти з екіпажем та вже зареєструвала понад 600 пасажирів на майбутній космічний політ.

Довідка. Компанія заявляє, що її космічний корабель пролетить щонайменше 80 кілометрів над Землею, а мандрівники зможуть залишити свої місця на кілька хвилин, аби відчути невагомість.

Плани архітекторів Noiz передбачають засоби, які допоможуть космічним туристам підготуватися до подорожей, адже вони можуть бути складними фізично та психічно. Тому у Spaceport City проводитимуть медичні огляди та організовуватимуть спеціальні тренування.