Американский предприниматель Марк Цукерберг считает, что в будущем люди будут работать с помощью VR и AR-технологий. Поэтому им просто не придется ходить в офисы.

В этом основатель соцсети Facebook видит ряд преимуществ. Свои мысли о дополненной и виртуальной реальностях в будущем программист озвучил, общаясь с пользователями в Clubhouse.

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Заметим, что Clubhouse – это голосовая соцсеть, пользователи которой общаются в виртуальных "комнатах". Зарегистрироваться можно только при условии, что ты получил соответствующее приглашение.

Основатель Facebook о работе в будущем

Цукерберг, в частности, прокомментировал вызовы, которые появились через COVID-19. Пандемия, по его словам, показала – нет никакой причинить "привязывать" наемных работников к офису.

Он пояснил, что команда Facebook Reality Labs направляет свои усилия, чтобы пользователи могли находиться в офисе или любом другом месте без физического присутствия там.

Мы должны телепортироваться, а не перевозить себя,

– отметил Цукерберг.

По его словам, удаленная работа с помощью VR не только экономит время в пути. Растет и производительность работников, есть положительное влияние на экологию – сокращение выбросов углекислого газа.

Справка. Цукерберг уверен, что около 50% сотрудников Facebook, скорее всего, перейдут на удаленную работу еще до 2030 года.

Концепт "умного офиса"

В 2020 году Facebook демонстрировала решительные шаги по удаленной работе в виртуальной реальности. Эндрю Босворт, который отвечает за это направление, показал в твиттере концепт "умного офиса".

Видео, которое он ранее опубликовал, показывает, как с помощью шлема VR и обычной клавиатуры можно пользоваться сразу 3 мониторами. Пользователь сам выбирает размер экранов, их расположение и прочее.