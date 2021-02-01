Японцы тестируют "вагоны-офисы" в сверхскоростных поездах: подробности
Оператор скоростных поездов Shinkansen в Японии выделяет несколько пассажирских вагонов для дистанционной работы .Так там надеются увеличить спрос на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Источник: NHK
Это – проект компании JR East, который в тестовом режиме запустили в понедельник, 1 февраля. Сейчас новой услугой пассажиры могут воспользоваться на линии Tohoku Shinkansen.
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В специальных вагонах они смогут разговаривать по мобильным телефонам и решать другие рабочие вопросы – например, проводить видеоконференции, используя ноутбуки.
Компания предлагает технологию звуковой маскировки, чтобы не допустить утечки данных. На время поездки пассажирам бесплатно предоставят маршрутизаторы Wi-Fi.
Почему уменьшился спрос
В декабре 2020 года поезда Shinkansen компании JR East были заполнены на 60% меньше, чем в этом же месяце 2019 года. Все – из-за пандемии коронавируса.
Чтобы увеличить спрос, в некоторых "поездах-пулях" до 26 февраля не будут требовать дополнительной платы за поездку в вагоне для дистанционной работы.
Что следует знать о Shinkansen
Это сеть скоростных железнодорожных линий в Японии. Shinkansen использует ряд передовых технологий. Это позволяет не только обеспечивать высокую скорость, но и высокий стандарт безопасности и комфорта.
За более чем 50-летнюю историю сети, которая перевезла более 10 миллиардов пассажиров, не было ни одного погибшего или раненого в результате аварий. Поезда Shinkansen также называют "поезд-пуля".
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