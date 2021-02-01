Оператор скоростных поездов Shinkansen в Японии выделяет несколько пассажирских вагонов для дистанционной работы .Так там надеются увеличить спрос на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Источник: NHK

Это – проект компании JR East, который в тестовом режиме запустили в понедельник, 1 февраля. Сейчас новой услугой пассажиры могут воспользоваться на линии Tohoku Shinkansen.

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В специальных вагонах они смогут разговаривать по мобильным телефонам и решать другие рабочие вопросы – например, проводить видеоконференции, используя ноутбуки.

Интересно! Такие способы связи обычно не одобряются в сверхскоростных поездах в Японии, если речь идет не о специально предназначенных для этого местах.

Компания предлагает технологию звуковой маскировки, чтобы не допустить утечки данных. На время поездки пассажирам бесплатно предоставят маршрутизаторы Wi-Fi.

Почему уменьшился спрос

В декабре 2020 года поезда Shinkansen компании JR East были заполнены на 60% меньше, чем в этом же месяце 2019 года. Все – из-за пандемии коронавируса.

Чтобы увеличить спрос, в некоторых "поездах-пулях" до 26 февраля не будут требовать дополнительной платы за поездку в вагоне для дистанционной работы.

Что следует знать о Shinkansen

Это сеть скоростных железнодорожных линий в Японии. Shinkansen использует ряд передовых технологий. Это позволяет не только обеспечивать высокую скорость, но и высокий стандарт безопасности и комфорта.

За более чем 50-летнюю историю сети, которая перевезла более 10 миллиардов пассажиров, не было ни одного погибшего или раненого в результате аварий. Поезда Shinkansen также называют "поезд-пуля".