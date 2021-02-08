Японська компанія Toto, найбільш відома своїми унітазами з підігрівом сидінь та вбудованими біде, виводить свої технології на абсолютно новий рівень. Все для того, аби їхні покупці могли постійно моніторити стан свого здоров'я.

Toto працює над унітазом Wellness Toilet, оснащеним датчиками на сидінні та іншими технологіями контролю здоров'я, які шукатимуть маркери ймовірних захворювань.

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Що вмітиме пристрій

Розумний туалет матиме безліч датчиків, вбудованих у сидіння, що, за словами керівника підрозділу цифрових інновацій компанії, дозволить людям швидко перевірити фізичний стан.

Пристрій збиратиме інформацію про кровотік, серцебиття та стан шкіри. Далі дані аналізуватиме штучний інтелект, зокрема – оцінюватиме рівень стресу та потреб фізичних вправ у користувача.

Висновки користувач зможе отримати прямісінько на свій смартфоні. Наприклад – рекомендації щодо дієти. У Toto сподіваються, що нова технологія допоможе людям вести здоровий спосіб життя.

Зверніть увагу! Розробники запевняють, що розумні туалети можуть дозволити людям виявити проблеми зі здоров'ям раніше, ніж звичайні медичні огляди двічі на рік.

Наразі Wellness Toilet перебуває на стадії розробки, деякі його особливості ще не визначені. Японська компанія має намір випустити його на ринок впродовж кількох років.

Зможе попередити спалах COVID-19

Розумні туалети можуть зіграти важливу роль у моніторингу та захисті здоров'я населення. Науковці вже розпочали проєкт щодо аналізу стічних вод для виявлення ознак спалаху коронавірусу COVID-19.

Якщо у багатьох будинках туалети будуть оснащені датчиками, вони б полегшили роботу фахівців у галузі охорони здоров'я. Адже надали б їм інформацію про ранні показники спалаху хвороби.

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Що кажуть розробники

Для того, аби все це сталося, Toto потребує партнерів, які допоможуть розробити туалет для моніторингу здоров'я на основі штучного інтелекту. Компанія прийняла модель "відкритих інновацій".

Toto працює з кількома стартапами, аби зменшити розмір датчиків та проаналізувати людські випорожнення. Вже вдалося створити прототип, який демонстрували на виставці CES у січні.

Президент компанії Норіакі Кійота пояснив, що компанія прагне "внести нові цінності у суспільство, впроваджуючи надсучасні цифрові та інші технології ззовні".

Якщо Toto хоче вижити в епоху швидко мінливих технологій та тенденцій способу життя, варто відкинути традиційну політику щодо розробки продуктів та технологій виключно власною компанією,

– наголосив він.

Захист конфіденційності залишається проблемою для розробників. Технологія має бути надійною, аби гарантувати, що особисті дані, які вона збирає, не потраплять до рук хакерів або злодіїв.