В канадской провинции Альберта полиция пыталась догнать электрокар Tesla Model S. Им руководил автопилот, в то время как водитель и пассажир – спали на передних сидениях.

Примечательно, что инцидент произошел еще в июле недалеко от города Понока, однако о нем стало известно только сейчас. Об этом рассказали в полиции провинции, сотрудник которой заметил автомобиль, что двигался со скоростью 140 километров в час.

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После того, как правоохранители заметили, что на передних сиденьях спят водитель и пассажир, они попытались догнать машину. В свою очередь, Tesla набрала скорость 150 км/ч, рассказывает hromadske.

В результате, полицейские догнали электрокар. За рулем находился 20-летний водитель. За превышение скорости полиция лишила его прав в сутки.

Как работает автопилот?

Система работает следующим образом: вы выезжаете на шоссе, выставляете ручкой круиз-контроля нужную скорость, а затем тянете ее на себя, чтобы активировать режим "Autosteer", пишет topgearrussia.

С помощью камер и датчиков, которые входят в стандартную комплектацию Model S еще с конца 2014 года, автомобиль сам держит себя в пределах полосы. А вы сидите и ничего не делаете руками и ногами в тех пор, пока вам не захочется съехать с автомагистрали.

Значит ли это, что вы можете расслабиться?

К сожалению – нет. Вы должны оставаться на месте водителя и быть начеку. Кроме того, автопилот далек от совершенства. Например, если дорожная разметка исчезнет или просто "мозг" автомобиля усомнится в достоверности информации от камер и датчиков, вам будет предложено немедленно взять управление на себя.

Что говорит закон?

Стоит отметить, что законодательство об инновационных электрокарах и управлении автопилотом несовершенно. В случае ДТП водителю не удастся избежать наказания. Государственная полиция, проконсультировавшись с юристом, выдвинула владельцу машины обвинение в опасном вождении.

Полицейские подчеркнули: несмотря на то, что современные автомобили оснащены автопилотом и дополнительными системами безопасности, они являются лишь вспомогательными средствами. В свою очередь, водители продолжают нести полную ответственность за управление транспортным средством.