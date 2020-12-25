Глобальный переход от ископаемых к возобновляемым источникам энергии повлияет на геополитику, мировую экономику и экологию планеты. Инновации и цифровые технологии позволят осуществить трансформацию энергетического сектора Украины и успешно интегрироваться в новые мировые экономические процессы. Именно поэтому эти направления развития будут приоритетными для ДТЭК в ближайшие десятилетия.

Об этом речь шла в рамках организованного ДТЭК круглого стола "Энергетическая трансформация", в котором приняли участие руководители направлений инноваций, цифровой трансформации и технологий компании.

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Современная энергетика невозможна без новых технологий. Инновации – это про то, чтобы всегда быть на шаг впереди, чтобы оставаться лидером. Эту нашу философию мы отобразили в трех горизонтах инноваций, которые являются по сути нашим road map в период трансформации компании,

– подчеркнул директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

Три горизонта инноваций

Первый горизонт

Заключается в поиске инновационных решений, направленных на повышение уровня безопасности, экономичности и экологичности уже существующих бизнесов компании.

Второй горизонт

Представляет собой поиск решений для адаптации к изменениям в энергетике.

"В рамках этого горизонта мы запустили совместный с Honeywell проект по строительству первой в Украине промышленной системы накопления энергии. Кроме того, мы работаем над решениями в сфере водородных технологий. В частности, начинаем разрабатывать водородную стратегию ДТЭК, а также намерены реализовать локальный пилотный водородный проект", – заметил Эмануэле Вольпе.

Третий горизонт

Предусматривает создание новых бизнесов и бизнес-моделей, не связанных с энергетикой.

"То есть это любое направление, в котором мы увидим для себя возможности", – сказал директор по инновациям.

Глобальная цель ДТЭК – это трансформироваться в цифровое предприятие, где люди и технологии эффективно сотрудничают, работают новые бизнес-модели и процессы, сформированы цифровая культура и сотрудники открыты к новому и готовы экспериментировать.

Мы верим, что это возможно уже в перспективе 2025+ года,

– отметил руководитель программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК Дмитрий Осыка.

По его словам, цифровая трансформация позволит ДТЭК повысить операционную эффективность, гибкость и управляемость бизнеса, безопасность производства и усилит понимание рынка и связи с клиентами. Более того, первая волна цифровизации, которая началась в 2019 году и охватила шахты, ТЭС, сети, логистику и HR принесла только экономический эффект в размере 230 миллионов гривен.

Адаптация, инновация и трансформация

Цифровая трансформация – это путь, который приближает к будущему. Три важных слова, которые нужно запомнить, – адаптация, инновация и трансформация.

Чтобы быть в будущем более устойчивыми, подключенными, взаимосвязанными (connected), надежными и эффективными, надо уже сегодня адаптироваться к новым реалиям, внедрять инновации и трансформироваться,

– убежден Дмитрий Осыка.

Технический директор ДТЭК Филипп Лекебуш убежден, что инновации и цифровизация неотделимы от культуры и того, как работает ДТЭК. Именно они помогают компании разрабатывать эффективные решения и преодолевать многие проблемы. ДТЭК не только следует технологическим трендам, но и фактически готов формировать новую инновационную и цифровую культуру, которая в более широком масштабе может оказать положительное влияние на будущее всей страны.

"Мы должны постоянно работать над трансформацией, ведь весь мир и все компании ежедневно меняются и совершенствуются. Конечно, трансформация несет риски и неопределенность, но главное – не бояться будущего, его надо формировать", – отметил Филипп Лекебуш.

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Технологические инновации продолжают быть необходимой составляющей энергетического перехода

"Инновации – это не просто технологии, они должны присутствовать в корпоративной культуре, в стратегии, в противодействии изменениям климата, обеспечении безопасности труда сотрудников. Все это вписано в ESG стратегию ДТЭК, которая была принята в прошлом году", – считает глава Консультационного Совета ДТЭК Йохан Бастин.

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