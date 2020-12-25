Инновации и цифровизация – приоритетные направления развития для ДТЭК на ближайшие 10 лет
Глобальный переход от ископаемых к возобновляемым источникам энергии повлияет на геополитику, мировую экономику и экологию планеты. Инновации и цифровые технологии позволят осуществить трансформацию энергетического сектора Украины и успешно интегрироваться в новые мировые экономические процессы. Именно поэтому эти направления развития будут приоритетными для ДТЭК в ближайшие десятилетия.
Об этом речь шла в рамках организованного ДТЭК круглого стола "Энергетическая трансформация", в котором приняли участие руководители направлений инноваций, цифровой трансформации и технологий компании.
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Современная энергетика невозможна без новых технологий. Инновации – это про то, чтобы всегда быть на шаг впереди, чтобы оставаться лидером. Эту нашу философию мы отобразили в трех горизонтах инноваций, которые являются по сути нашим road map в период трансформации компании,
– подчеркнул директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.
Три горизонта инноваций
Первый горизонт
Заключается в поиске инновационных решений, направленных на повышение уровня безопасности, экономичности и экологичности уже существующих бизнесов компании.
Второй горизонт
Представляет собой поиск решений для адаптации к изменениям в энергетике.
"В рамках этого горизонта мы запустили совместный с Honeywell проект по строительству первой в Украине промышленной системы накопления энергии. Кроме того, мы работаем над решениями в сфере водородных технологий. В частности, начинаем разрабатывать водородную стратегию ДТЭК, а также намерены реализовать локальный пилотный водородный проект", – заметил Эмануэле Вольпе.
Третий горизонт
Предусматривает создание новых бизнесов и бизнес-моделей, не связанных с энергетикой.
"То есть это любое направление, в котором мы увидим для себя возможности", – сказал директор по инновациям.
Мы верим, что это возможно уже в перспективе 2025+ года,
– отметил руководитель программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК Дмитрий Осыка.
По его словам, цифровая трансформация позволит ДТЭК повысить операционную эффективность, гибкость и управляемость бизнеса, безопасность производства и усилит понимание рынка и связи с клиентами. Более того, первая волна цифровизации, которая началась в 2019 году и охватила шахты, ТЭС, сети, логистику и HR принесла только экономический эффект в размере 230 миллионов гривен.
Адаптация, инновация и трансформация
Цифровая трансформация – это путь, который приближает к будущему. Три важных слова, которые нужно запомнить, – адаптация, инновация и трансформация.
Чтобы быть в будущем более устойчивыми, подключенными, взаимосвязанными (connected), надежными и эффективными, надо уже сегодня адаптироваться к новым реалиям, внедрять инновации и трансформироваться,
– убежден Дмитрий Осыка.
"Мы должны постоянно работать над трансформацией, ведь весь мир и все компании ежедневно меняются и совершенствуются. Конечно, трансформация несет риски и неопределенность, но главное – не бояться будущего, его надо формировать", – отметил Филипп Лекебуш.
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Технологические инновации продолжают быть необходимой составляющей энергетического перехода
"Инновации – это не просто технологии, они должны присутствовать в корпоративной культуре, в стратегии, в противодействии изменениям климата, обеспечении безопасности труда сотрудников. Все это вписано в ESG стратегию ДТЭК, которая была принята в прошлом году", – считает глава Консультационного Совета ДТЭК Йохан Бастин.
Круглый стол "Энергетическая трансформация": смотрите видео
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