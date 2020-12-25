Інновації та цифровізація – пріоритетні напрямки розвитку для ДТЕК на найближчі 10 років
Глобальний перехід від викопних до відновлювальних джерел енергії вплине на геополітику, світову економіку й екологію планети. Інновації та цифрові технології дозволять здійснити трансформацію енергетичного сектору України та успішно інтегруватися в нові світові економічні процеси. Саме тому ці напрямки розвитку будуть пріоритетними для ДТЕК в найближчому десятилітті.
Про це йшлося в рамках організованого ДТЕК круглого столу "Енергетична трансформація", в якому взяли участь керівники напрямків інновацій, цифрової трансформації та технологій компанії.
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Сучасна енергетика неможлива без нових технологій. Інновації – це про те, щоб завжди бути на крок попереду, щоб залишатися лідером. Цю філософію ми відтворили в трьох горизонтах інновацій, які є по суті нашим road map в період трансформації компанії,
– підкреслив директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.
Три горизонти інновацій
Перший горизонт
Полягає в пошуку інноваційних рішень, спрямованих на підвищення рівня безпеки, економічності й екологічності вже наявних бізнесів компанії.
Другий горизонт
Являє собою пошук рішень для адаптації до змін в енергетиці.
"В рамках цього горизонту ми запустили спільний з Honeywell проєкт з будівництва першої в Україні промислової системи накопичення енергії. Крім того, ми працюємо над рішеннями у сфері водневих технологій. Зокрема, починаємо розробляти водневу стратегію ДТЕК, а також маємо намір реалізувати локальний пілотний водневий проєкт", – зауважив Емануеле Вольпе.
Третій горизонт
Передбачає створення нових бізнесів і бізнес-моделей, не пов'язаних з енергетикою.
"Тобто це будь-який напрямок, в якому ми побачимо для себе можливості, – сказав директор з інновацій.
Ми віримо, що це можливо вже в перспективі 2025+ року,
– відзначив керівник програми MODUS з цифрової трансформації ДТЕК Дмитро Осика.
За його словами, цифрова трансформація дозволить ДТЕК підвищити операційну ефективність, гнучкість і керованість бізнесу, безпеку виробництва і посилить розуміння ринку і зв'язку з клієнтами. Ба більше, перша хвиля цифровізації, яка почалася у 2019 році й охопила шахти, ТЕС, мережі, логістику і HR принесла тільки економічний ефект в розмірі 230 мільйонів гривень.
Адаптація, інновація і трансформація
Цифрова трансформація – це шлях, який наближує до майбутнього. Три важливих слова, які потрібно запам'ятати, – адаптація, інновація і трансформація.
Щоб бути в майбутньому більш стійкими, підключеними, взаємопов'язаними (connected), надійними та ефективними, треба вже сьогодні адаптуватися до нових реалій, впроваджувати інновації й трансформуватися,
– переконаний Дмитро Осика.
"Ми повинні постійно працювати над трансформацією, адже весь світ і всі компанії щодня змінюються й удосконалюються. Звичайно, трансформація несе ризики та невизначеність, але головне – не боятися майбутнього, його потрібно формувати", – відзначив Філіп Лекебуш.
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Технологічні інновації продовжують бути необхідною складовою енергетичного переходу
"Інновації – це не просто технології, вони повинні бути присутніми в корпоративній культурі, в стратегії, в протидії змінам клімату, забезпеченні безпеки праці співробітників. Все це вписано в ESG стратегію ДТЕК, яка була прийнята минулого року", – вважає голова Консультаційної Ради ДТЕК Йохан Бастін.
Круглий стіл "Енергетична трансформація": дивіться відео
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