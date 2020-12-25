Глобальний перехід від викопних до відновлювальних джерел енергії вплине на геополітику, світову економіку й екологію планети. Інновації та цифрові технології дозволять здійснити трансформацію енергетичного сектору України та успішно інтегруватися в нові світові економічні процеси. Саме тому ці напрямки розвитку будуть пріоритетними для ДТЕК в найближчому десятилітті.

Про це йшлося в рамках організованого ДТЕК круглого столу "Енергетична трансформація", в якому взяли участь керівники напрямків інновацій, цифрової трансформації та технологій компанії.

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Сучасна енергетика неможлива без нових технологій. Інновації – це про те, щоб завжди бути на крок попереду, щоб залишатися лідером. Цю філософію ми відтворили в трьох горизонтах інновацій, які є по суті нашим road map в період трансформації компанії,

– підкреслив директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

Три горизонти інновацій

Перший горизонт

Полягає в пошуку інноваційних рішень, спрямованих на підвищення рівня безпеки, економічності й екологічності вже наявних бізнесів компанії.

Другий горизонт

Являє собою пошук рішень для адаптації до змін в енергетиці.

"В рамках цього горизонту ми запустили спільний з Honeywell проєкт з будівництва першої в Україні промислової системи накопичення енергії. Крім того, ми працюємо над рішеннями у сфері водневих технологій. Зокрема, починаємо розробляти водневу стратегію ДТЕК, а також маємо намір реалізувати локальний пілотний водневий проєкт", – зауважив Емануеле Вольпе.

Третій горизонт

Передбачає створення нових бізнесів і бізнес-моделей, не пов'язаних з енергетикою.

"Тобто це будь-який напрямок, в якому ми побачимо для себе можливості, – сказав директор з інновацій.

Глобальна мета ДТЕК – стати цифровим підприємством, де люди й технології ефективно співпрацюють, де працюють нові бізнес-моделі та процеси, сформована цифрова культура, співробітники відкриті до нового і готові експериментувати.

Ми віримо, що це можливо вже в перспективі 2025+ року,

– відзначив керівник програми MODUS з цифрової трансформації ДТЕК Дмитро Осика.

За його словами, цифрова трансформація дозволить ДТЕК підвищити операційну ефективність, гнучкість і керованість бізнесу, безпеку виробництва і посилить розуміння ринку і зв'язку з клієнтами. Ба більше, перша хвиля цифровізації, яка почалася у 2019 році й охопила шахти, ТЕС, мережі, логістику і HR принесла тільки економічний ефект в розмірі 230 мільйонів гривень.

Адаптація, інновація і трансформація

Цифрова трансформація – це шлях, який наближує до майбутнього. Три важливих слова, які потрібно запам'ятати, – адаптація, інновація і трансформація.

Щоб бути в майбутньому більш стійкими, підключеними, взаємопов'язаними (connected), надійними та ефективними, треба вже сьогодні адаптуватися до нових реалій, впроваджувати інновації й трансформуватися,

– переконаний Дмитро Осика.

Технічний директор ДТЕК Філіп Лекебуш переконаний, що інновації та цифровізація невіддільні від культури й того, як працює ДТЕК. Саме вони допомагають компанії розробляти ефективні рішення і долати багато проблем. ДТЕК не лише наслідує технологічні тренди, але і фактично готовий формувати нову інноваційну та цифрову культуру, яка в ширшому масштабі може справити позитивний вплив на майбутнє всієї країни.

"Ми повинні постійно працювати над трансформацією, адже весь світ і всі компанії щодня змінюються й удосконалюються. Звичайно, трансформація несе ризики та невизначеність, але головне – не боятися майбутнього, його потрібно формувати", – відзначив Філіп Лекебуш.

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Технологічні інновації продовжують бути необхідною складовою енергетичного переходу

"Інновації – це не просто технології, вони повинні бути присутніми в корпоративній культурі, в стратегії, в протидії змінам клімату, забезпеченні безпеки праці співробітників. Все це вписано в ESG стратегію ДТЕК, яка була прийнята минулого року", – вважає голова Консультаційної Ради ДТЕК Йохан Бастін.

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