В ближайшие 10 лет ДТЭК трансформируется в более экологичный, эффективный и технологичный бизнес
В рамках Новой стратегии 2030 компания ДТЭК взяла на себя обязательство по трансформации в более экологичный, эффективный и технологичный бизнес. Реализация этой стратегии станет существенным вкладом ДТЭК в декарбонизацию экономики Украины и Европы в целом. Об этом сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко представляя долгосрочную стратегию развития компании до 2030 года.
Сегодня энергетическая отрасль меняется под влиянием глобальных трендов. Чтобы сохранить лидерство на конкурентном рынке электроэнергии мы трансформируем наш бизнес и ставим себе новые амбициозные цели. Как бизнес мы видим свою задачу в том, чтобы предложить нашим клиентам современные сервисы и энергоэффективные решения. Как национальный инвестор мы заявляем о своей готовности помочь Украине трансформировать энергетическую отрасль для дальнейшего синхронного развития с европейским энергетическим сектором,
– сказал Максим Тимченко.
Важно: Как Украине стать лидером декарбонизации в Восточной Европе – совет от CEO ДТЭК Максима Тимченка
Он напомнил, что за 15 лет ДТЭК инвестировал в энергетику и устойчивое развитие 11,9 миллиарда долларов, что обеспечило рост производства и социальное развитие регионов, где работают производственные предприятия Группы ДТЭК.
По его словам, Новая стратегия ДТЭК 2030 основана на принципах ESG (Environmental, Social, Governance), в ее основе ценностные ориентиры бизнеса и стремление соответствовать актуальным запросам общества, глобальные энергетические тренды и тренды развития Украины, которые определяют будущее компании на ближайшие 10 лет.
Также, по словам Максима Тимченко, в стратегии говорится о возрастающей роли клиента в принятии бизнес-решений компанией, об усилении клиентоцентричности бизнеса ДТЭК.
В планах компании также международная экспансия – активное развитие ВИЭ и трейдинга в ЕС.
Поделиться новостью
-
В ближайшие 10 лет ДТЭК трансформируется в более экологичный, эффективный и технологичный бизнес22 декабря 2020 , 16:36
-
Космические силы США получили официальное название: множество мемов, Marvel не в восторге20 декабря 2020 , 21:01
-
В Китае осиные гнезда уничтожает дрон-огнемет: мощное видео17 декабря 2020 , 22:24