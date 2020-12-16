В этом году Украина заняла 74 место в Индексе человеческого развития. Так, наше государство поднялось на 14 позиций по сравнению с прошлым годом.

Рейтинг составляют с учетом продолжительности жизни населения, качества образования и уровня доходов. В общем проанализировали показатели 189 стран мира. Об этом сообщается на сайте UNDP.

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Индекс человеческого развития Интегральный показатель, рассчитываемый для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия. Публикуется ООН в ежегодном отчете о развитии человеческого потенциала с 1990 года.

Результат Украины

1. Продолжительность жизни

Установили, что ожидаемая продолжительность жизни украинцев составляет 72,1 года.

2. Образование

По данным отчета, средняя продолжительность обучения населения в Украине составляет 11,4 года, а ожидаемая продолжительность обучения – 15,1 года.

3. Валовой национальный доход на душу населения

В Украине этот показатель составляет 13 216 долларов.

Общий коэффициент Украины равен 0,779, в то время как максимальный показатель составляет 1,000.

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Лидеры

Первые позиции рейтинга возглавляют: Норвегия, Ирландия и Швейцария. В десятку передовых стран также вошли Гонконг, Исландия, Германия, Швеция, Австралия, Нидерланды и Дания.

Напомним, в 2019 году Украина заняла 88 место в Индексе человеческого развития.