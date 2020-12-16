Індекс людського розвитку: яке місце посіла Україна – рейтинг
Цьогоріч Україна посіла 74 місце в Індексі людського розвитку. Так, наша держава піднялася на 14 позицій проти минулого року.
Рейтинг складають з урахуванням тривалості життя населення, якості освіти та рівня доходів. Загалом проаналізували показники 189 країн світу. Про це повідомляється на сайті UNDP.
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Результат України
1. Тривалість життя
Встановили, що очікувана тривалість життя українців становить 72,1 року.
2. Освіта
За даними звіту, середня тривалість навчання населення в Україні дорівнює 11,4 року, а очікувана тривалість навчання – 15,1 року.
3. Валовий національний дохід на душу населення
В Україні цей показник становить 13 216 доларів.
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Лідери
Перші позиції рейтингу очолюють: Норвегія, Ірландія та Швейцарія. До десятки передових країн також увійшли Гонконг, Ісландія, Німеччина, Швеція, Австралія, Нідерланди та Данія.
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