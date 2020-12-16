Цьогоріч Україна посіла 74 місце в Індексі людського розвитку. Так, наша держава піднялася на 14 позицій проти минулого року.

Рейтинг складають з урахуванням тривалості життя населення, якості освіти та рівня доходів. Загалом проаналізували показники 189 країн світу. Про це повідомляється на сайті UNDP.

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Індекс людського розвитку Інтегральний показник, що розраховується для міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, грамотності, освіченості й довголіття. Публікується ООН у щорічному звіті про розвиток людського потенціалу з 1990 року.

Результат України

1. Тривалість життя

Встановили, що очікувана тривалість життя українців становить 72,1 року.

2. Освіта

За даними звіту, середня тривалість навчання населення в Україні дорівнює 11,4 року, а очікувана тривалість навчання – 15,1 року.

3. Валовий національний дохід на душу населення

В Україні цей показник становить 13 216 доларів.

Загальний коефіцієнт України дорівнює 0,779, тоді як максимальний показник становить 1,000.

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Лідери

Перші позиції рейтингу очолюють: Норвегія, Ірландія та Швейцарія. До десятки передових країн також увійшли Гонконг, Ісландія, Німеччина, Швеція, Австралія, Нідерланди та Данія.

Нагадаємо, у 2019 році Україна посіла 88 місце в Індексі людського розвитку.