В 2020 году изобретатель Маск стал третьим в списке самых богатых людей мира. Его SpaceX вывела на орбиту 2 астронавтов, а Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией на планете. Что о миллиардере рассказывают подчиненные – читайте дальше.

На протяжении своей стремительной карьеры Маск пытается показать, что ему безразлично то, что о нем думают люди, пишет Vanity Fair.

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Ссылаясь сразу на несколько источников, издание пишет, что обычное утро для подчиненных Маска начинается вовсе не с кофе. А из того, что они проверяют Twitter бизнесмена.

Мол, так они могут выяснить, "произошла ли какая-то катастрофа накануне вечером". А также проанализировать, станет ли это причиной нового судебного процесса или как повлияет на стоимость акций компаний миллиардера.

Подчиненные следят и за настроением Маска

Один из руководителей заметил, что работники Tesla и SpaceX обмениваются друг с другом информацией о настроении Маска. Так им удается подготовиться к встрече с ним и понять, в каком тоне может пройти разговор.

У него паранойя: вы с ним или против него? За его "гиперенергию" с ним не всегда хочется находиться в одной комнате,

– подчеркнул собеседник Vanity Fair.

И заметил, что Маск – не единственный предприниматель такого масштаба с тяжелым характером. "Все эти ребята – Маск, Цукерберг – я провел с ними много времени. У них есть признаки патологической социопатии. По сути, им наплевать на тебя или меня как на личность", – добавил он.



Подчиненные Маска тщательно следят за изменением его настроения / Фото Getty images

По информации источников, в дни запуска SpaceX даже в Tesla все следят за тем, как прошел запуск. Вовсе не потому, что они интересуются ракетами, а потому, что это влияет на настроение Маска на ближайшие несколько дней.

"Если бы произошла какая-то ошибка, вы точно не хотели бы после этого организовать телефонный звонок с Илоном. Это могло бы превратиться в ад", – отметил подчиненный миллиардера.

Гений – несмотря на все

Также подчиненные Маска подтвердили, что ранее он распустил отдел по связям с общественностью Tesla. И теперь предприниматель сам решает, когда и как общаться с журналистами.

Но те, кто знают изобретателя лично, в частности в профессиональном поле, смирились с его тяжелым характером. И неважно, любят они его или ненавидят (или и то, и другое одновременно), большинство описывают его как настоящего гения.