Основатель и генеральный директор Tesla Маск рассказал, что во времена, когда компания переживала кризис, он всерьез задумался о ее продаже. Маск предложил Apple приобрести Tesla. Однако, глава компании Тим Кук отказался выслушать деловое предложение предпринимателя.

Таким образом Маск прокомментировал намерения Apple выпустить пассажирский беспилотный автомобиль в 2024 году, для которого разрабатывается "революционная технология аккумуляторных батарей". Илон Маск подчеркнул, что Apple могла приобрести Tesla за десятую часть от нынешней стоимости. Об этом миллиардер написал в своем Twitter.

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Отметим, сегодня рыночная капитализация Tesla превышает 600 миллиардов долларов. Так, Apple могла приобрести компанию за 60 миллиардов долларов.

В мрачные дни работы над программой Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla Apple (за одну десятую ее стоимости на сегодня). Он отказался от встречи,

– рассказал предприниматель.

Компания Tesla: что нужно знать?

Tesla представила автомобиль Model 3 в марте 2016 года.

Массовый выпуск электрокара начался в 2017 году.

Компании удалось выйти на чистую прибыль во втором квартале 2018 года.

В течение 2020 акции Tesla подорожали на 630%, а основатель компании разбогател на 110 миллиардов долларов.

Сейчас состояние Илона Маска оценивается в 137 миллиарда долларов, что позволило ему войти в тройку самых богатых людей мира.

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