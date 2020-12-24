Илон Маск предлагал Apple купить Tesla: реакция Тима Кука
Основатель и генеральный директор Tesla Маск рассказал, что во времена, когда компания переживала кризис, он всерьез задумался о ее продаже. Маск предложил Apple приобрести Tesla. Однако, глава компании Тим Кук отказался выслушать деловое предложение предпринимателя.
Таким образом Маск прокомментировал намерения Apple выпустить пассажирский беспилотный автомобиль в 2024 году, для которого разрабатывается "революционная технология аккумуляторных батарей". Илон Маск подчеркнул, что Apple могла приобрести Tesla за десятую часть от нынешней стоимости. Об этом миллиардер написал в своем Twitter.
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В мрачные дни работы над программой Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla Apple (за одну десятую ее стоимости на сегодня). Он отказался от встречи,
– рассказал предприниматель.
Компания Tesla: что нужно знать?
- Tesla представила автомобиль Model 3 в марте 2016 года.
- Массовый выпуск электрокара начался в 2017 году.
- Компании удалось выйти на чистую прибыль во втором квартале 2018 года.
- В течение 2020 акции Tesla подорожали на 630%, а основатель компании разбогател на 110 миллиардов долларов.
- Сейчас состояние Илона Маска оценивается в 137 миллиарда долларов, что позволило ему войти в тройку самых богатых людей мира.
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