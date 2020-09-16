Глава компании Tesla Илон Маск считает, что Билл Гейтс, который дал неутешительный прогноз относительно развития электрических грузовиков, "ничего не понимает" в электрокарах.

Американский предприниматель и основатель Microsoft Билл Гейтс раскритиковал идею Илона Маска о внедрении электрических грузовиков Semi. Гейтс считает, что аккумуляторные батареи остаются слишком большими и тяжелыми для использования в крупнотоннажном автотранспорте, рассказывает НВ.

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Чем больший вес вы пытаетесь переместить, тем больше батарей вам понадобится для питания автомобиля. Но чем больше батарей вы используете, тем больше веса вы добавляете и тем больше энергии вам нужно. Даже с серьезными прорывами в аккумуляторных технологиях, электромобили, вероятно, никогда не станут практичным решением для таких вещей как 18-колесники, грузовые корабли и пассажирские самолеты, – написал Билл Гейтс.

Более того, в своем регулярном блоге Гейтс отметил, что легковые электромобили скоро будут доступны для широкой аудитории, ведь конкуренция на рынке быстро растет. Миллиардер также высказал свое мнение относительно перспективных американских брендов в этой области. Так, ими оказались: GM, Ford, Rivian и Bollinger. Примечательно, что Гейтс не указал компанию Tesla.

В свою очередь, руководитель SpaceX Илон Маск в Twitter ответил на критику достаточно лаконично: "Он ничего не понимает".



Скриншот с Twitter Илона Маска

Внедрят ли электрогрузовики?

Ранее Маск заявил, что проекты електрогрузовиков и електросамолетов можно будет воплотить в жизнь тогда, когда энергетическая плотность аккумуляторных батарей достигнет 400 Ватт-часов на килограмм.

К примеру, Quantumscape уже говорит о возможной удельной плотности батарей в 500 Ватт-часов на килограмм, благодаря использованию литиевых твердотельных аккумуляторов. Интересно, что инвестором компании является сам Билл Гейтс.

Добавим, Илон Маск анонсировал, что 22 сентября 2020 во время "Дня батареи" Tesla представит много "интересных вещей".