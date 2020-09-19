Недавно Билл Гейтс рассказал, чем изменение климата хуже, чем пандемия, что будет с рынком электромобилей и можно ли считать Илона Маска новым Стивом Джобсом. Своими мыслями бизнесмен поделился в новом интервью Bloomberg.

Про изменение климата

Пандемия показала, что правительства не позаботились о людях должным образом, несмотря на предупреждения об опасности. То же самое происходит с климатом, считает предприниматель. Так, игнорирование климатических изменений – фатальная ошибка. Чтобы избежать катастрофы через несколько десятилетий, нужно действовать сейчас, потому что речь идет об изменениях почти во всех сферах мировой экономики, рассказывает Inc.

​Читайте также: Ничего не понимает: спор между Маск и Биллом Гейтсом продолжается

К сожалению, ситуация становится всё хуже и хуже, и здесь нет такого решения, как вакцина, на которую можно потратить десятки миллиардов долларов и остановить этот процесс. Нет, изменение климата гораздо глубже. Ущерб, который наносят планете каждый год, масштабнее того, что мы видели во время пандемии, – отмечает Гейтс.

Про электромобили

Созданный Маском электромобиль – это огромный вклад в борьбу с изменением климата. Он сделал это качественно. Это всё ещё немного дороговато, но у него есть рынок, и этот рынок будет расти, и другие автомобильные компании, видя его успех, придут к этому, – добавил предприниматель

Вместе с тем, роста числа электромобилей недостаточно для того, чтобы спасти планету, отметил Гейтс. Он убежден, что нужно сконцентрироваться на внедрении экологичных технологий в тех сферах экономики, где они ещё недостаточно развиты, например – в тяжёлой промышленности.

Про Маска

Многие называют Илона Маска новым Стивом Джобсом за его новаторские идеи и технологическую революцию в области электрокаров. В свою очередь, Гейтс категорически с этим не согласен.

Если вы знаете людей лично, такое грубое упрощение покажется странным. Илон, скорее, инженер-практик. Стив был гением в дизайне, подборе людей и маркетинге. Войдя в комнату, вы бы вряд ли перепутали их между собой, – добавил бизнесмен.