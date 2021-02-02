Американский бизнесмен Илон Маск решил временно отказаться от использования Twitter. О своем решении он сообщил на своей странице в соцсети.

Источник: твиттер Илона Маска

Временно отключил Twitter,

– написал Маск.

Интересно Конкурс от Илона Маска: победитель получит 100 миллионов долларов – подробности

Отметим, никаких причин, которые могли повлиять на такое решение, он не назвал. Пока неизвестно, будет ли Маск общаться с поклонниками с помощью других социальных сетей. Когда предприниматель планирует возобновить активность в аккаунте – не указывается.

Реакция подписчиков

Сеть взорвалась комментариями и шутками. Некоторые из поклонников отметили, что "их сердце разбито", а "жизнь больше не будет прежней". Подписчики также предположили, что предприниматель просто решил отдохнуть и пожелали ему "классной перезагрузки".

"Спасибо за все, Илон"

Thank you for everything Elon — The Chairman (@WSBChairman) February 2, 2021

"Понял, Илон. Дальше я сам. Люди Земли, Илон вернулся в Альфа Центавра. Ваша планета, к сожалению, будет снесена. Процесс займет чуть менее двух земных дней. Спасибо. PS: Без паники"

Got it Elon. I'll take it from here.



People of Earth,



Elon has returned back to Alpha Centauri. Your planet has regrettably been scheduled for demolition. The process will take slightly less than two of your Earth days.



Thank you.



PS: Don't panic. — Lex Fridman (@lexfridman) February 2, 2021

"Даже Илону нужен перерыв..."

Even Elon has to take a break... — David Gokhshtein (@davidgokhshtein) February 2, 2021

Илон Маск и Twitter: что нужно знать