Ушел, но обещал вернуться: Илон Маск перестал использовать Twitter – что известно
Американский бизнесмен Илон Маск решил временно отказаться от использования Twitter. О своем решении он сообщил на своей странице в соцсети.
Источник: твиттер Илона Маска
Временно отключил Twitter,
– написал Маск.
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Реакция подписчиков
Сеть взорвалась комментариями и шутками. Некоторые из поклонников отметили, что "их сердце разбито", а "жизнь больше не будет прежней". Подписчики также предположили, что предприниматель просто решил отдохнуть и пожелали ему "классной перезагрузки".
"Спасибо за все, Илон"
"Понял, Илон. Дальше я сам. Люди Земли, Илон вернулся в Альфа Центавра. Ваша планета, к сожалению, будет снесена. Процесс займет чуть менее двух земных дней. Спасибо. PS: Без паники"
"Даже Илону нужен перерыв..."
Илон Маск и Twitter: что нужно знать
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