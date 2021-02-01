Американский изобретатель, миллиардер, основатель Tesla и Space X Илон Маск дал интервью Clubhouse. Предприниматель выступил перед 5 тысячами пользователей в режиме онлайн. О чипах Neuralink, колонизации Марса, Dogecoin, искусстве и силе мемов – читайте в материале.

Источник: Inc.

Clubhouse – одна из самых популярных социальных сетей Кремниевой долины. Приложение, с помощью которого люди общаются между собой в виртуальных комнатах. Систему используют около 5 миллионов человек.

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Колонизация Марса

Маск считает, что через 5,5 лет SpaceX сможет доставить человека на Марс: "Важно то, что мы сделаем Марс самодостаточной цивилизацией".

Чип Neuralink в мозгу обезьяны

Компания Маска Neuralink успешно вживила в мозг обезьяны чип, с помощью которого она смогла играть в видеоигры силой мысли. Видео испытаний должны представить в ближайшее время.

"Вы не видите имплант, а обезьяна счастлива. Мы хотим, чтобы они играли друг с другом в интеллектуальный пинг-понг", – отмечает изобретатель.

Главная цель компании – устранение последствий травм мозга и возвращение утраченных способностей с помощью интерфейса "мозг-компьютер". Первыми подопытными, которым вживят имплантат, станут люди с серьезными черепно-мозговыми травмами.

Dogecoin

Dogecoin – это криптовалюта, названная в честь мема Doge. Идея запуска заключалась в том, что бы высмеять криптовалюту. Наверное, уже все привыкли к таланту предпринимателя превращать собственные шутки в бизнес.

Если Dogecoin станет валютой будущего на Земле – это будет интересный и ироничный результат,

– говорит миллиардер.

Искусство

В интервью Маск рассказал о собственном топе фильмов, сериалов и книг:

"Биркебейнеры" – норвежский историко-приключенческий боевик Нильса Гаупа поразил предпринимателя исторической достоверностью. "Кобра Кай" – американский телесериал с элементами драмы, комедии и боевых искусств. Создатели – Джош Хильд, Джон Гурвиц и Хейден Шлоссберг. Основан на фильме 1984 "Парень-каратист". "Пространство" – американский фантастический телесериал, созданный Марком Фергусом и Хоуком Остби. "Мистический квест: Пир ворона" – сериал Тодда Бирмана, Дэвида Гордон Грина и Роба МакЭлхенни. Ключевые темы – одиночество, расстояние и страх перед жизнью в пугливое время. "Довод" – научно-фантастический боевик Кристофера Ноллана. В центре событий – секретный агент, который должен управлять временем, чтобы предотвратить Третью мировую войну. "Автостопом по галактике" – юмористический фантастический роман английского писателя Дугласа Адамса Маск назвал "настоящим учебником по философии, который замаскирован под посредственную человеческую книгу".

Мемы

Илон Маск – страстный фанат мемов. Он убежден, что они могут быть очень точными, актуальными и эффективными.

"Тот, кто контролирует мемы, контролирует Вселенную и влияет на дух времени. Мемы – это непростая форма общения. Они сильнее картинок, ведь вмещают в себя не 1 000 слов, а 10 000 слов", – подчеркнул Маск.