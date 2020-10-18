Українська компанія Delfast розробила електричний велосипед Trike. Він має три колеса та невеликий причеп для того, аби перевозити вантажі та здійснювати доставки.

Про роботу над триколісним електровелосипедом у Delfast оголосили ще у квітні 2020 року. Після кількох місяців він надійшов у продаж, пише New Atlas.

Зверніть увагу У Харкові створили унікальний безпілотник: для чого він призначений

Характеристики та ціна

Новий електробайк – чудове рішення для різноманітних служб доставки, адже може полегшити їхню щоденну роботу. Поєднання акумулятора та двигуна потенційно може допомогти кур'єрам працювати ефективніше.

Довідка. Максимальна швидкість Trike – 34 кілометри на годину. Без підзарядки він зможе проїхати від 70 до 110 кілометрів. Електровелосипед розрахований на вантаж вагою до 300 кілограмів.

Наразі ціна української розробки – 3 799 доларів. Проте у Delfast роблять вигідну пропозицію: половину цієї суми компанії можуть оплатити при замовленні, а половину – при доставці.

Як виглядає електричний велосипед Trike: відео Delfast

Trike розроблений за підтримки програми USAID з питань конкурентоспроможної економіки в Україні. Він призначений для малого бізнесу, який шукає екологічно чистий спосіб доставки товарів до споживачів.

Що відомо про компанію Delfast

Компанію Delfast створили у 2014 році як службу доставки у Києві. Її особливістю було те, що товари розвозили на китайських електровелосипедах за щонайбільше годину.

Згодом компанія перейшла і на виробництво електровелосипедів в Китаї під власною торговою маркою. Окрім сучасних технологій, її засновники влучно застосовують набутий досвід.

Цікаво! У 2018 році електробайк Delfast потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Він зміг встановити світовий рекорд з дальності пробігу на одному заряді – проїхав 367 кілометрів за 16,5 години.