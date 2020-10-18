Українська компанія створила триколісний електробайк з причепом: відео, ціна
Українська компанія Delfast розробила електричний велосипед Trike. Він має три колеса та невеликий причеп для того, аби перевозити вантажі та здійснювати доставки.
Про роботу над триколісним електровелосипедом у Delfast оголосили ще у квітні 2020 року. Після кількох місяців він надійшов у продаж, пише New Atlas.
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Характеристики та ціна
Новий електробайк – чудове рішення для різноманітних служб доставки, адже може полегшити їхню щоденну роботу. Поєднання акумулятора та двигуна потенційно може допомогти кур'єрам працювати ефективніше.
Наразі ціна української розробки – 3 799 доларів. Проте у Delfast роблять вигідну пропозицію: половину цієї суми компанії можуть оплатити при замовленні, а половину – при доставці.
Як виглядає електричний велосипед Trike: відео Delfast
Trike розроблений за підтримки програми USAID з питань конкурентоспроможної економіки в Україні. Він призначений для малого бізнесу, який шукає екологічно чистий спосіб доставки товарів до споживачів.
Що відомо про компанію Delfast
Компанію Delfast створили у 2014 році як службу доставки у Києві. Її особливістю було те, що товари розвозили на китайських електровелосипедах за щонайбільше годину.
Згодом компанія перейшла і на виробництво електровелосипедів в Китаї під власною торговою маркою. Окрім сучасних технологій, її засновники влучно застосовують набутий досвід.