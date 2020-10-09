Инженеры Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" разработали уникальный для Украины летательный аппарат. Беспилотник может обнаруживать аварийные участки на коммуникациях, определять уровень загруженности дорог относительно пробок, регулировать работу светофоров и тому подобное.

Данный проект станет мощным прорывом для Харькова и значительно улучшит работу всех городских служб, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

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Умные системы для усовершенствования жилищно-комунальных процессов

Основатель проекта Алексей Попов рассказал, что такие системы массово разрабатываются за рубежом и активно используются в так называемых "умных городах".

Ожидается, что Харьков станет первым городом в мире, который введет полностью автоматическую систему дистанционного мониторинга для нужд жилищьно-коммунального хозяйства.

Для чего предназначен дрон?

Разработанный беспилотный летательный аппарат поможет:

мониторить транспортные потоки;

правильно выстраивать логистику движения транспорта;

регулировать работу светофоров;

наблюдать за аварийными ситуациями в городе и своевременно их устранять;

оперативно реагировать на факты незаконных застроек.

Сейчас проект находится на стадии согласования, а вскоре коммунальные предприятия начнут испытывать беспилотник.

Справка

ФЭД – мощный украинский производитель в сфере авиационного и железнодорожного агрегатостроения. Занимается передпроектными исследованиями, созданием, тестированием, сертификацией, производством и обслуживанием авиационного агрегата.

Напомним, 8 октября в рамках "Kyiv Smart City Forum 2020", Харьков был признан "Лучшим цифровым городом".