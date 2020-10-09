В Харькове создали уникальный беспилотник: для чего он предназначен
Инженеры Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" разработали уникальный для Украины летательный аппарат. Беспилотник может обнаруживать аварийные участки на коммуникациях, определять уровень загруженности дорог относительно пробок, регулировать работу светофоров и тому подобное.
Данный проект станет мощным прорывом для Харькова и значительно улучшит работу всех городских служб, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
Интересно: Украина приобретет в Турции 48 ударных беспилотников
Умные системы для усовершенствования жилищно-комунальных процессов
Основатель проекта Алексей Попов рассказал, что такие системы массово разрабатываются за рубежом и активно используются в так называемых "умных городах".
Ожидается, что Харьков станет первым городом в мире, который введет полностью автоматическую систему дистанционного мониторинга для нужд жилищьно-коммунального хозяйства.
Для чего предназначен дрон?
Разработанный беспилотный летательный аппарат поможет:
- мониторить транспортные потоки;
- правильно выстраивать логистику движения транспорта;
- регулировать работу светофоров;
- наблюдать за аварийными ситуациями в городе и своевременно их устранять;
- оперативно реагировать на факты незаконных застроек.
Сейчас проект находится на стадии согласования, а вскоре коммунальные предприятия начнут испытывать беспилотник.
Справка
ФЭД – мощный украинский производитель в сфере авиационного и железнодорожного агрегатостроения. Занимается передпроектными исследованиями, созданием, тестированием, сертификацией, производством и обслуживанием авиационного агрегата.